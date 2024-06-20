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統一動作不斷 將於信義區Dream Plaza進駐超市

中央社／ 台北20日電

統一併購家樂福後，今年動作不斷。統一今天公告，子公司統康生活向子公司統一百華（統一旗下百貨）取得不動產使用權資產，地點為預計明年在信義區開幕的統一夢廣場B1部分；對此統一表示，目前還未確定會開哪一種超市。

統康公司為統一子公司，主要經營家樂福超市以及頂級超市Mia C'bon。統一今天公告，統康向統一百華取得不動產使用權資產，標的物為台北市信義區松高路11號地下一層部分，此為統一去年拿回的誠品信義店原址，統一將打造成全新「Dream Plaza（暫名夢廣場）」百貨，預計2025年開幕。

統一美麗事業董事長高秀玲今年4月曾透露，Dreamplaza將進駐超過1000坪的星巴克，位於最高樓層6樓，打開空間可直接看到7樓戶外空間，消費者可在戶外空間喝咖啡，眺望信義區。如今又將在DreamPlaza打造超市，至於是何種類型，統一表示，目前還不確定會是家樂福超市或Mia C'bon。

另外，統一今天也公告，旗下家福公司（家樂福）向子公司統上開發建設取得嘉義縣太保市土地上的A棟建物及停車場，對此統一向中央社表示，未來將作為商場使用。

量販店因所需坪數大，不好找地，因此家樂福去年未開出新的量販店。不過，統一接手家樂福後，今年動作頻頻，這是今年家樂福第3次向統上開發在南部拿地，可看出其持續展店的決心。

除了今天公告的嘉義縣太保市的建物及停車場之外，另兩次則是今年3月家福公司向統上開發建設取得台糖承租台南市東區新都心段4筆土地的不動產使用權資產。

統一今年4月29日也曾公告，家福公司向統上開發建設取得台南市新市區新北段不動產使用權資產，3筆土地未來都將作為商場使用。

家樂福 統一集團 量販店

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