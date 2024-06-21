策略經營／三創教育提升競爭力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說：「台灣，Taiwan」，裡面蘊含有（AI）」。Al科技的興起為世人帶來巨大的震撼，也成為企業界最熱門的焦點議題。美國有很多優質企業如輝達、超微，在過去30年經由努力研發，如今才正式進入AI應用的高峰期。這些成果與成功要素，與美國落實「三創教育」有密切的關係。

早在1990年代，美國就在大學教育中推廣三創教育系統，當時柯林頓總統指出，未來的世界需要具有創意、創新與創業的新思維，盼望美國教育界開始推動教育改革。隨後，企業界熱烈響應，以跨領域的三創新思維進行員工培訓的課程，並深入研發部門，開發新型產品。

經過30年努力，天時、地利、人和下的Al大時代來臨了。回顧美國的創教育所帶來的影響，對比如今的科技創新創業盛況，可見推廣「三創教育，改善企業文化與競爭力」的重要性。

在此依三創教育的潛在功能，以及其與企業文化和競爭力之間的關係，加以剖析，並說明如下：

一、企業訓練執行三創教育：三創教育包括：創意、創新、創業三個方面。企業必須教育每一位員工，天天有活化創意的思維，並充滿信心的展現創造力，共同努力締造企業競爭力。

創新方面，管理大師彼得．杜拉克表示「今天不創新，明天就減亡」。多元創新類型，包括技術創新、管理創新、經營模式創新、產品創新、流程創新、行銷創新、服務創新、組織創新、財務創新、教育訓練創新等。此外，創業家與員工皆能一起珍惜公司的成長過程，上行下效進而形成優質的企業文化。

執行方面，企業員工教育訓練的課程宜用三創精神進行規劃，並落實至每位員工的內心，時時刻刻提醒員工以三創思維模式，來啓動公司的整體創造力。

二、三創素養形塑企業文化：企業文化的建立可謂包羅萬象，包括公司內部的各種制度、法規、教育訓練、員工紀律、員工制服、員工社會地位、員工對社會影響力、公司辦理的各種活動與慶典、公司官網的資料與更新、員工福利、公司成立的基金會、公益性活動規劃與執行等。

這些企業的形象及品牌價值是公司的無價之寶，點點滴滴均與員工緊密相連。企業創辦人的經營模式與願景，要型塑優質的企業文化，不妨試試，以三創教育（創意思維、創新管理、 創業精神【創業精神】創業精神（Entrepreneurship）的本質著重於一種創新活動的行為過程，主要含義為創新，也就是創業者通過創新的手段，更有效地利用資源，為市場創造出新的價值。創業精神未必只存在於新創企業，既有的企業只要持續旺盛的創新活動，仍然具備創業精神。在現今社會，創業精神常被視為是刺激經濟增長和創造就業機會的一個必要因素，尤其是在發展中國家，成功的小企業是創造就業機會、增加收入和減少貧窮的重要動力。 ），深化優質的企業文化，進而影響員工的忠誠度與向心力，進而改善企業的經營效率。

三、創造力攸關企業競爭力：三創教育追求的目標就是提升每一位員工的創造力與想像力，一個企業的整體表現，與每位員工的創造力有關；在公司的經營模式上，如何將每一位員工的創造力激盪出來，實為關鍵問題。建議企業主可以三創教育逐步展開行動，如成立「三創教育學院」，目標鎖定在「創造力」教育，在創造力上制定各式的企業部門的KPl，每日每周推動，可以得到更多的成績，獲得最佳的企業競爭力。

綜合言之，從推廣三創教育，改善企業文化與競爭力，是當前最為重要的經營策略焦點，而具有創新管理的企業，能在日積月累下不斷創造企業的價值，邁向永續經營。

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