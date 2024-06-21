兩岸靚人物／藍箭鴻擎科技董事長張昌武 打造商業航太傳奇

中國版星鏈計畫曝光，藍箭鴻擎科技推出「鴻鵠-3星座」計畫，日前向國際電信聯盟（ITU）提交預發資訊，要發射1萬顆衛星，將挑戰Space X董事長馬斯克的星鏈計畫，而藍箭鴻擎科技董事長張昌武就是主導「鴻鵠-3星座」的關鍵人物。

要發射1萬顆衛星

上海藍箭鴻擎科技公司將在160個軌道平面上總共發射1萬顆衛星，是大陸繼星網GW計畫和上海G60星座提案後，第三個超過1萬顆衛星的計畫，而前面兩個衛星計畫都是官方主導，藍箭鴻擎科技則是民營公司。

藍箭鴻擎科技成立於2017年，母公司是北京的藍箭航太公司持有其48%的股分。藍箭鴻擎最初因開發霍爾推進器技術而聞名，目前正在江蘇省無錫市建設一個衛星製造廠。

張昌武同時身兼藍箭航太公司CEO，他表示，太空事業是人類最有挑戰的事業之一，只有勇敢者才能通過時間來修復這條通往太空的航太之路，商業航太不存在捷徑和奇蹟，只能做時間的朋友，並接受時間的考驗。

藍箭航太創立已有九年，已擁有完整航太產業鏈，成為除美國的SpaceX和藍色起源外全球第三家、同時掌握百噸級液體火箭發動機和中大型液氧甲烷火箭關鍵技術及研製發能力的民營企業。

張昌武表示，火箭公司的收入類型是比較聚焦的，在發射服務上，公司前期要經歷一個相當漫長的研發階段，其實這個過程和其他行業類似，比如說製藥行業，但不一樣的就是火箭公司不存在產品研發不出來的風險。

拚兩年內損益平衡

張昌武指出，藍箭航太在技術上已經邁出一大步，完成了從0到1的技術突破，這是因為藍箭的液氧甲烷火箭朱雀二號已經實現連續成功發射，在商業化上，藍箭航太的目標是能夠在不晚於2026年，實現公司的自主損益平衡，在商業化也實現從0到1，這個過程中，如果能夠往前更進一步，按預期實現火箭重複使用，在未來可能會實現較大規模的獲利。

張昌武說，人才是驅動火箭行業發展的核心要素，所以人才的投入是非常大的，在火箭研發過程中，成本投入最大的部分除人才外，還有過程中的實驗驗證，對於中國的商業航太發展來講，藍箭要走一種快速反覆運算的模式，但是它是有一個平衡度的，仍然要做比較充分的地面驗證，要投入很多的地面產品，這兩部分都是研發過程比較大的成本。

張昌武指出，藍箭航太目前已成功完成自研天鵲系列發動機和朱雀二號火箭的入軌飛行驗證，具備穩定性和可靠性，今明兩年，朱雀二號火箭將進入到批量化交付階段，同時，將繼續深入推動液氧甲烷火箭可複用技術領域的工程驗證，力爭於2025年實現朱雀三號的回收，2026年實現火箭的重複使用。

張昌武認為，藍箭航太未來三年持續提升火箭運力和發射交付能力，降低火箭發射成本，商業航太歷經中國航太有益補充的萌芽階段，已逐漸成長為中國航太的重要構成，隨著行業的不斷進步，將有望成為中國航太的中堅力量。