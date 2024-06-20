艾瑪斯：客戶追GPU先付款再生產 液冷機櫃占3成

軟硬體解決方案廠商艾瑪斯科技（AMAX-KY）風控長倪集烈今天表示，因輝達（NVIDIA）的GPU供不應求，客戶都願意採取事先付款的方式，購買AI解決方案。

艾瑪斯科技控股公司今天舉行法人說明會，倪集烈指出，客戶追著繪圖處理器（GPU）跑，原本是接單後30天才收款，現在是客戶得事先付款才投入生產。

艾瑪斯科技董事長倪小菁表示，專注人工智慧（AI）及半導體產品，提供從邊緣運算到數據中心的靈活高性能整體解決方案。今年第1季AI高效能運算解決方案占營收64%，液冷整機櫃解決方案占19%，高密度伺服器和存儲解決方案占13%。

輝達GB200超級晶片可望在今年下半年推出，並採液冷散熱方案，雖然今年第1季液冷機櫃方案占比低於去年平均水準，但倪小菁強調，液冷整機櫃解決方案去年占整體營收約3成，在今、明兩年整體營收可望放大情況下，液冷整機櫃解決方案仍可望維持在3成左右。

倪小菁指出，將拓展GPU應用業務範圍，從輝達的BasePOD到SuperPOD人工智慧架構，提供企業從設計、安裝、測試到部署等一次解決方案。

她說明，艾瑪斯科技是美國公司，在台灣設工廠後，應建立自己的數據中心，看好亞洲市場，尤其日本、新加坡興趣很高。

倪集烈表示，美國市場約占營收5成、中國約3成，歐洲市場相對較小，台灣中壢廠今年下半年順利投產後，台灣營收占比將可望提升。

他指出，與鴻海是夥伴關係，凡是需要大量生產的AI解決方案都交給鴻海生產，若是客製化產品則由艾瑪斯科技負責。