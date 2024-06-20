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橘子攜手台北流行音樂中心 挺文創、音樂雙路並進

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商橘子（6180）20日宣布，攜手台北流行音樂中心，公布「挺音樂！音樂靠山計畫」，提供全方位的資源支持音樂人，並透過IP跨域合作、AI技術應用，共同推動文創、音樂產業生態系正向循環。

據悉，計畫內容包含宣傳資源、演出機會、獎金支持等，即日起至7月21日開始徵件，符合資格並繳交相關文件，就有機會獲得計畫資源支持以及北流舞台演出。

橘子策略長陳冠宇指出，橘子希望能為台灣音樂創作者開闢一條新的道路，用實質行動與資源力挺音樂人，期許透過IP跨領域合作與AI技術支持音樂產業，並帶來更多創造力。

北流董事長黃韻玲指出，北流肩負台灣流行音樂產業使命，本次橘子以企業贊助之姿，投身支持台灣音樂產業，令人敬佩，也期許年輕人可以更勇於創作、展現自我。

橘子集團近年積極力挺台灣原創內容，除了成立漫畫、小說原創內容平台；圖文IP孵育計畫協助圖文作品經紀、授權、展售跨域合作； 2022 年聯手北流「張雨生25周年特展」發行數位收藏品；2023年與五大知名樂團合作「看你聽的」音樂企劃；更與高人氣IP《原子少年》、《未來少女》等音樂偶像選秀節目合作，推出獨家應援系列活動，皆希望多方拓展台灣原創內容產業。

橘子前五月營收49.64億元，年增11.5%，業績表現持穩向上。

AI 橘子 漫畫 營收

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