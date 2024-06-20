保瑞進軍美國市場再下一城 斥資9.7億收購無菌針劑廠

保瑞（6472）20日宣布，將以3,000萬美元（約新台幣9億6,930萬元）收購美國公司Emergent BioSolutions旗下位於馬里蘭州的無菌製劑廠，此一併購將是保瑞集團在美國擁有的第三座生產基地，大幅強化全球委託代工製造業務（CDMO）的製程技術與開發能力。

保瑞藥業表示，這是繼今年4月保瑞完成收購美國百年藥廠Upsher-Smith Laboratories後，第二個進軍美國市場的重大里程碑。

保瑞表示，本次收購的無菌製劑廠區占地約8.7萬平方英尺，共有四條無菌針劑產線可支援實驗試製及商業量產所需之冷凍乾燥、玻璃瓶(Vials)充填與預填充注射器充填等各式技術製程。

更重要的是，該廠區已通過美國FDA查廠，協助現有客戶在美國市場量產多項產品外，亦已取得包含日本、韓國、澳洲、俄羅斯等多國藥監機構的合規認證，未來可視客戶需求，拓展美國市場之外的全球版圖。

保瑞表示，針劑產能一直是集團積極尋找的市場機會，這次順利取得美國當地的針劑廠區，使得保瑞集團在已經擁有生產生技藥品無菌製劑原料藥的能力下，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，可持續深根大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基，並運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

針對本次收購交易，保瑞集團董事長盛保熙表示，這次的策略併購再次地證明了保瑞對於北美市場拓展的承諾與決心，也大幅地強化了保瑞在大分子代工業務上能為客戶提供的技術與服務。而這個廠區將是保瑞集團在全球的第10個藥廠據點，也代表保瑞集團朝全球CDMO代工業務與全球銷售業務之世界級佼佼者的目標邁出最重要的一步。

保瑞指出，根據市場研究機構researchandmarkets資料，全球無菌針劑的市場需求持續成長，預計到2030年整體市場規模將達到1兆美元以上，年複合成長率約10.17%。而無菌針劑製程相關應用需求廣泛且持續增加，包含mRNA疫苗充填、GLP-1注射劑，甚至是ADC平台等。

保瑞集團將持續投入強化此一廠區及相關製程的長期發展，而該廠區的所有員工也將加入保瑞集團，為集團旗下CDMO業務創造更多的價值。