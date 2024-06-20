電動車和工業需求緩 集邦：碳化矽營收成長恐收斂
電動車和工業需求趨緩，恐將影響今年全球碳化矽（SiC）營收成長幅度較往年明顯收斂。市調機構集邦科技表示，目前全球有超過10家廠商投資建置8吋SiC晶圓廠，預期未來市場競爭勢將加劇。
集邦科技統計，2023年全球SiC市場在電動車市場強勁需求驅動下，維持高度成長，前5大廠意法半導體（STM）、安森美（onsemi）、英飛凌（Infineon）、Wolfspeed和羅姆（Rohm）共計囊括91.9%市場。
其中，意法半導體市占率達32.6%，居龍頭地位；安森美居次，市占率23.6%；英飛凌市占率16.5%，居第3位；Wolfspeed市占率11.1%、羅姆市占率8%，分居第4、5位。
集邦科技表示，今年人工智慧（AI）伺服器需求顯著增長，不過，電動車銷售明顯放緩，工業需求也走弱，影響SiC供應鏈，預期今年全球SiC營收成長幅度將較往年顯著收斂。
集邦科技指出，SiC供應商積極擴張，爭取領導地位，全球有超過10家廠商投資建置8吋SiC晶圓廠，預期未來競爭態勢可能加劇。
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