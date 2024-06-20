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儒鴻董座交棒後…洪鎮海獨子洪瑞廷浮上檯面 接任多家子公司要職
紡織股王儒鴻世代傳承，董事長洪鎮海12日董事會改選後正式交棒，由副董事長王樹文接任。另外洪鎮海獨子洪瑞廷也浮上檯面，儒鴻今天公告一系列高層人事異動，洪瑞廷成為多家重要子公司董事長或總經理。
儒鴻今天發布多項人事公告，洪瑞廷接任儒鴻越南子公司Eclat Fabrics （Vietnam）董事長暨總經理、PTEclat Textile International董事長、E-TOP（Vietnam）公司總經理，以及儒鴻代理發言人等多項重要職務。
在此之前，5月底時儒鴻法說會，洪瑞廷首度公開現身，當時就引發接班布局的揣測。由於儒鴻5月初公告，總經理蔡俊嶔申請於6月30日退休，外界推測洪瑞廷未來接任儒鴻總經理的可能性不低。
洪瑞廷於2009年進入儒鴻，擔任過織布事業部協理，2022年升任儒鴻副總經理，本月儒鴻董事會改選，洪瑞廷也新入列。
另外，儒鴻財務會計部副總經理暨發言人羅仁傑7月將退休，儒鴻今天也公告，延攬前一零四資訊科技資深副總經理暨財務長林芬如接任。
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