推升房價難辭其咎？專家議「新青安」：美意卻成雙面刃

針對政府的新青安房貸成炒房推手、弊病叢生，財政部只能亡羊補牢，祭出貸前徵審、貸後稽查等措施，OURs 都市改革組織研究員廖庭輝受訪時說，新青安貸款就是推升房價的病灶之一，政府應從社宅、合作社等手段解決住屋問題。但馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪時說，新青安貸款實際上仍協助許多民眾購屋，不應把房市亂象都怪給新青安。

新青安就是問題

針對財政部達成新青安貸款「貸前徵審」、「貸後稽查」，與「徵提自住切結書」等三大共識。廖庭輝受訪時直言，「這完全沒有用」，因為問題核心就是新青安貸款，而非貸款人頭戶、轉租等衍生問題。

他解釋，新青安等同於補貼房貸，有著貸款年限40年、寬限期5年、利率低等特色，但現在台灣房價與薪資高度脫鉤，除了新青安貸款，還要加價才能買到都市區的房屋，導致首購族還款壓力遽增，同時去年八月貸款條件放寬，也愈來愈多首購族選擇借貸買屋，進而使房市逐漸回溫。

不負責任的政策

「這導致民眾開始擔憂房價只漲不跌，更害怕未來就買不到房子，許多首購族因此投入房市，反而又再度推升房價，」廖庭輝指出，新青安貸款其實是相當不負責任的政策，忽略了房價過高、住房缺乏多元選擇的狀況，還有可能引發類似於美國的次貸風暴。

他認為，台灣面臨「租屋不穩定、買房有困難」的窘境，政府應設法提供中間型的住宅，如西班牙就有政府持有房屋部分產權，以相對低價出售，但如果住戶未來想買第二間房，就得出售該房屋，且限制只能賣給首購族，其他還有合作社等方式，提供更多元的居住選擇。

公租、社宅成解方

房地專家李同榮也於臉書強調，「新青安炒熱房市是不爭的事實」，因為房貸餘額暴衝、導致市場假性需求暴增，造成降溫中的房市直接甩尾，房價轉為上漲。

他建議，新青安貸款除了能加強貸前審核、強化貸後管理，還能進一步調整貸款條件。李同榮表示，政府也須提升房市供給，進行多元化住屋解決方案，如公租房或社會住房等。

應公允看待新青安

然而，馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪時卻有不同想法，他認為，協助首購族購買房屋，其實是先進國家的潮流，諸如美國、英國、韓國與日本都有購屋補貼或購屋利率補貼，而且國外幾乎是無息貸款，相較之下，台灣新青安貸款的利率補貼已相對溫和。

但他也認為，「新青安貸款是一把雙面刃，一方面協助青年購屋，但另一方面確實也推升了潛在的購屋需求」，所以社會應更客觀去評價購屋貸款的正反面，而非把房市亂象推給新青安貸款。

「政府不可能在短時間內解決高房價，更不可能一瞬間讓薪水翻倍，」何世昌表示，如今只能透過補助來幫民眾購屋；至於新青安衍生出轉租、人頭戶等問題，目前還沒有實際的比例與數據，銀行應先進行勾稽追蹤，掌握民眾不當使用新青安貸款的比例。

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