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推升房價難辭其咎？專家議「新青安」：美意卻成雙面刃

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
針對財政部達成新青安貸款「貸前徵審」、「貸後稽查」，與「徵提自住切結書」等三大共識，都市改革組織研究員廖庭輝和馨傳不動產智庫執行長何世昌看法不同。聯合報資料照。記者林澔一／攝影
針對財政部達成新青安貸款「貸前徵審」、「貸後稽查」，與「徵提自住切結書」等三大共識，都市改革組織研究員廖庭輝和馨傳不動產智庫執行長何世昌看法不同。聯合報資料照。記者林澔一／攝影

針對政府的新青安房貸成炒房推手、弊病叢生，財政部只能亡羊補牢，祭出貸前徵審、貸後稽查等措施，OURs 都市改革組織研究員廖庭輝受訪時說，新青安貸款就是推升房價的病灶之一，政府應從社宅、合作社等手段解決住屋問題。但馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪時說，新青安貸款實際上仍協助許多民眾購屋，不應把房市亂象都怪給新青安。

新青安就是問題

針對財政部達成新青安貸款「貸前徵審」、「貸後稽查」，與「徵提自住切結書」等三大共識。廖庭輝受訪時直言，「這完全沒有用」，因為問題核心就是新青安貸款，而非貸款人頭戶、轉租等衍生問題。

他解釋，新青安等同於補貼房貸，有著貸款年限40年、寬限期5年、利率低等特色，但現在台灣房價與薪資高度脫鉤，除了新青安貸款，還要加價才能買到都市區的房屋，導致首購族還款壓力遽增，同時去年八月貸款條件放寬，也愈來愈多首購族選擇借貸買屋，進而使房市逐漸回溫。

不負責任的政策

「這導致民眾開始擔憂房價只漲不跌，更害怕未來就買不到房子，許多首購族因此投入房市，反而又再度推升房價，」廖庭輝指出，新青安貸款其實是相當不負責任的政策，忽略了房價過高、住房缺乏多元選擇的狀況，還有可能引發類似於美國的次貸風暴。

他認為，台灣面臨「租屋不穩定、買房有困難」的窘境，政府應設法提供中間型的住宅，如西班牙就有政府持有房屋部分產權，以相對低價出售，但如果住戶未來想買第二間房，就得出售該房屋，且限制只能賣給首購族，其他還有合作社等方式，提供更多元的居住選擇。

公租、社宅成解方

房地專家李同榮也於臉書強調，「新青安炒熱房市是不爭的事實」，因為房貸餘額暴衝、導致市場假性需求暴增，造成降溫中的房市直接甩尾，房價轉為上漲。

他建議，新青安貸款除了能加強貸前審核、強化貸後管理，還能進一步調整貸款條件。李同榮表示，政府也須提升房市供給，進行多元化住屋解決方案，如公租房或社會住房等。

應公允看待新青安

然而，馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪時卻有不同想法，他認為，協助首購族購買房屋，其實是先進國家的潮流，諸如美國、英國、韓國與日本都有購屋補貼或購屋利率補貼，而且國外幾乎是無息貸款，相較之下，台灣新青安貸款的利率補貼已相對溫和。

但他也認為，「新青安貸款是一把雙面刃，一方面協助青年購屋，但另一方面確實也推升了潛在的購屋需求」，所以社會應更客觀去評價購屋貸款的正反面，而非把房市亂象推給新青安貸款。

「政府不可能在短時間內解決高房價，更不可能一瞬間讓薪水翻倍，」何世昌表示，如今只能透過補助來幫民眾購屋；至於新青安衍生出轉租、人頭戶等問題，目前還沒有實際的比例與數據，銀行應先進行勾稽追蹤，掌握民眾不當使用新青安貸款的比例。

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