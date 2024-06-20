第3季開出平高盤！中鋼提最新價格策略 盼順利銜接年底旺季

中鋼（2002）20日開出7月以及明年第3季盤價，季盤的鋼板以及汽車用鋼每公噸分別上漲500元及800元，其餘品項平盤。中鋼最新的價格策略，期待穩定度過相對低迷的第3季後，得以順勢銜接年底前旺季，為鋼市復甦預做準備。

中鋼表示，全球通膨持續降溫，歐洲與加拿大率先啟動降息，有助帶動投資與終端消費需求，經濟動能持續升溫，IMF上調今年全球 GDP成長預估至3.2%。台灣受惠於 AI 人工智慧、高效能運算蓬勃發展，相關需求出口動能強勁。央行最新公布今年台灣 GDP成長率由3.2%上修至3.77%，有望創近三年新高。

鋼鐵需求方面，根據 worldsteel 統計，全球鋼鐵需求自 2021 年 18.45億噸達高峰後，受到戰爭、高通膨、高利率、高庫存與地緣政治風險等多重因素的疊加影響，歷經兩年的需求衰退至 2023 年 17.63 億噸的相對低點， 2024 年與 2025 年將分別成長 1.7%與 1.2%回到 18.15 億噸，兩年增加 5,200 萬噸。展望 2024 下半年在全球貨幣寬鬆與經濟刺激政策的加持之下，用鋼 產業終端需求可望緩和回升，回到既有的成長軌道。

鋼鐵供給方面，worldsteel 統計今年一月至四月份累計全球粗鋼產量約為 6.24 億噸，同比減少 0.9%，呈現趨緊態勢。中國大陸國務院於五月底再次要求落實粗鋼產能置換，針對部分高耗能鋼廠嚴格要求退場，2024 年持續實施粗鋼管控，供給面可望緊縮，有助供需平衡發展。

原物料方面，因中國大陸第三季淡季及粗鋼調控政策影響，鐵礦砂於每公噸 100~110 美元區間整理，受大型煤礦商第三季維修計畫與印度大選後需求釋出，煤礦向上挺進至每公噸 250~260 美元，加上近期地緣政治風險攀升，帶動海運運價上漲，成本面獲得支撐。

鋼鐵行情方面，美國鋼鐵行情震盪築底，歐盟鋼鐵防衛措施再延長兩年至 2026 年六月底，並對熱軋全球配額外加單一國家每季約 14 萬公噸之上限，歐洲鋼廠預期進口鋼材減少因而醞釀提價，ArcelorMittal 六月初宣布調漲長材產品每公噸 30 歐元(約 33 美元)，寶鋼、鞍本七月份平板類以平盤開出，韓國浦項六月份製管用熱軋出廠價每公噸調漲 7~22 美元，有利提振市場信心。另外，越南政府將啟動對中國大陸及印度的熱軋反傾銷調查，亞洲鋼鐵行情回升可期。

全球經濟呈現溫和復甦態勢，然面臨第三季需求淡季與全球貿易情勢變化，包含美國對中國大陸提高 301 關稅、歐洲鋼鐵防衛案新制與兩岸ECFA調整，為確保下游接單動能，本公司續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年七月份之月盤產品，順應國內流通行情趨穩之態勢， 以平盤開出，並持續搭配多元配套方案，協助客戶因應低價進口鋼品之衝擊；第三季之季盤產品，考量各產業現況與需求強度，以平高盤為基調， 期以穩定客戶購料成本，協助用戶爭取訂單。

中鋼第3季開出平高盤，順利銜接年底旺季。業者提供

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