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預售案賣太快…前4月建照量創6年新低 這縣市住宅建照核發量達8182戶

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
前四月住宅建照核發數量住宅達3.7萬戶，量最大的是在台中市，核發建照量8182戶，其次是桃園市5091戶，高雄市5047戶，新北市4345戶，台北市3708戶。圖為南港預售屋。圖／聯合報系資料照片
前四月住宅建照核發數量住宅達3.7萬戶，量最大的是在台中市，核發建照量8182戶，其次是桃園市5091戶，高雄市5047戶，新北市4345戶，台北市3708戶。圖為南港預售屋。圖／聯合報系資料照片

根據內政部統計月報資料顯示，今年前四月建照核發數量住宅約3.74萬戶，數量寫下2019年以來的六年同期新低，與現在預售市場火熱銷售狀況形成強烈對比。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售案賣太快，建商推案跟不上銷售速度，地價高漲、整合不易與中央銀行對於開發商的資金管控，都讓新案推出的速度跟不上現在的買氣

統計顯示，今年前四月核發建照住宅數量3.75萬戶，年減幅度達到19%，不過今年前四月預售實價揭露4萬6863戶，超過建照核發數量，雖然預售買的可能是去年下半年核發建照的個案，但可以看出一手市場也出現供給緊俏的狀況。

曾敬德指出，預售市場買氣暢旺，但買氣實在超乎建商想像，也會打亂開發商推案節奏，新的案子推出時程趕不上，小型建商可能賣完手上也沒有足夠的土地推案，再加上土地取得不易，開發整合也需要時間，央行又限縮建商土融資金，也讓開發商買地自備資金大增，能投入購地的資金變少。一旦市場買氣熱絡但新案供給量減少，光買氣就會推升房價，代銷業者因為推案減少也可能加價搶案，若無政策出手降溫，房價還是沒有扭轉趨勢。

前四月住宅建照核發數量住宅達3.7萬戶，量最大的還是在台中市，核發建照量8182戶，其次是桃園市的5091戶，高雄市的5047戶，新北市4345戶，台北市有3708戶。

央行 建商 房價 買氣

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