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核定2034年完工！台中藍線可望將帶動房市 這區物件最受假日夫妻青睞

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
不少現居於外地的「假日夫妻」看好台中東區未來發展，已搶先來此置產。記者宋健生/攝影
不少現居於外地的「假日夫妻」看好台中東區未來發展，已搶先來此置產。記者宋健生/攝影

台中市近年積極發展大眾運輸，第二條捷運路線-藍線，今年終於核定2034年完工，將與捷運綠線形成十字軸線路網，更完善大眾運輸服務。房市專家觀察，捷運帶動房市，可望帶動沒落已久的台中老城區發展。

在地房仲分析，東區近年陸續有市容再造、74號線銜接國道，吸引大型商場進駐、建案開發，總價相較屯區更來得親民，吸引不少現居於外地的「假日夫妻」看好未來台中東區的發展，已搶先來此置產，期待未來定居台中展開新生活。

信義房屋中三區協理方浩銓分析，捷運藍線西起梧棲、途經沙鹿、往西屯、西區、中區、直至東區，串聯大台中交通，未來通車後除了讓台中發展更為全面，也可望帶動老城區發展。

信義房屋湖濱公園店經理巫忠穎則表示，台中市中區是台中最小的區域之一，只有8個里，曾是台中核心商圈，適宜自住客的物件在市場上流通的並不多，偶有些屋齡偏高的老公寓或套房，每坪單價約在28萬元，價格因素吸引有預算考量的單身自住客。

而離中區最近的東區，近年發展則相對快速，政府積極在此市容再造，加上捷運話題，以及鄰近74號線，吸引多家大型商場、國際酒店進駐。

巫忠穎並提出一個現象：有些平日在南北不同城市工作，假日才聚首的「假日夫妻」，這類族群有不少人會選擇在台中置產，而且就是台中的東區，除了取台中為彼此的中間點外，也是因為看好東區的發展，希望未來可以在台中定居。

這類假日夫妻偏好的物件，大概在屋齡10至16年之間的電梯社區，偏好2房、有車位房型，總價約可在1,400萬元左右入手。

巫忠穎也表示，若是有預算的自住客，會優先選擇Lalaport商場、帝國糖廠所在的商圈，此區域為新興發展區域，也是未來的捷運站點，熱門的物件屋齡約在10年以內，三房兩廳含車位的電梯社區，總價約在1,800萬至2,000萬元之間。

其次，旱溪商圈則因發展略早，屋齡提高為10至15年左右，3房2廳的標準物件約莫在1,600萬元內有機會入手。旱溪商圈生活機能完整，且鄰近74號快速道路，可銜接國道三，交通相當便利，加上已核定的捷運藍線，未來發展令人期待。

信義房屋 台中市 房市 捷運

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