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家登參與投資飛躍拓展有限合夥基金 總金額不超過3億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

家登（3680）20日公告公司參與投資飛躍拓展有限合夥基金，投資不超過新台幣3億元額度內。飛躍拓展有限合夥與公司之關係：非關係人。家登說明，取得或處分之具體目的或用途為財務投資。

家登公告提到，基金撥款通知逐次給付;依有限合夥契約約定，決策單位：113/06/20經董事會通過，金額：不超過新台幣3億元額度內，持股比：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定。

家登公告也提到，迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占最近期財務報表中總資產之比例：4.15%。

家登 新台幣

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