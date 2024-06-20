六福莊推非洲生態動物探索兒童獨立營隊 七天六夜專案價6.6萬

關西六福莊今夏特別推出結合非洲生態動物探索的「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，在六福專業活動導覽員及獸醫保育員群帶領下，1：5絕佳共學比例，爸媽放心安排自己行程，七天六夜的營隊課程，在近距離觀察動物日常及探索自然生態的團隊生活中，讓孩童學習獨立體驗及自我成長，共同成為保護地球環境而努力的永續生態小小探險家，結訓後全家還能嗨玩六福水陸雙樂園，留下今年暑假最美好回憶。

依據今年最新的《網路溫計DailyView》公布調查網路討論度最高的六大永續夏令營類型，其中永續生態夏令營隊為人氣榜單第二名，近年來關注永續發展重要性倍受關注，激發世代對ESG的重視。

六福莊暑假營隊自開辦多年已累積不少口碑聲量，每年持續將營隊課程升級優化，今年特別與莊福文教基金會攜手辦理，結合農業部生物多樣性研究所所授權的生態教育題材，以及六福村專業的活動導覽員及獸醫保育員團隊群，共同推出「六福永續生態小小探險家」兒童獨立營隊，帶領孩童在自然生態環境中，探索生物多樣性的奧秘，深耕動物的保育意識，營隊特別針對國小三年級到六年級的學童規劃設計，帶領孩童獨家探索台灣黑熊的家，造訪台灣最大的白犀牛繁育基地，近距離照護大型草食類動物白犀牛日常生活，夜晚還能認識夏季昆蟲生態，體驗從日到夜多元充實的動物生態探索。

除了學習動物知識外，還能到在地山林間體驗茶田間夏季採茶樂趣，從探索中讓孩童學習關懷珍惜自然生態的點滴及建立團隊共識，最重要的是能培養孩子自主獨立及生活自理的能力，讓爸爸媽媽都能放心規劃自己的大人行程，在最後結訓時來見證孩子自信成就的一面，最後全家入園遊玩留下暑假最美好的回憶。七天六夜課程活動專案價每位66,000元，僅限定7月14日~20、8月4日~10、8月18日~24日共三個梯次，現在報名參加再加贈莊福文教基金會保育動物迷彩帽及狩獵背心、保育徽章及六福莊專屬保溫壺等價值上萬元的大禮包。

七天六夜的獨家活動行程專案內容包含六福村夏日煙火、淺山農場永續農事體驗、夜幕動物奇遇、獸醫實習營、動物保育員實習體驗、猛獸探索、草原動物獵遊趣、水上勇者挑戰賽、水陸雙樂園暢玩等。

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