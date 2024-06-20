台船集團推「船佳堡」！員工福利住宅佳 挑戰市場震撼價
台船（2208）旗下100%子公司台船防蝕科技推出眾所矚目的「船佳堡」合建分售專案，該案6月17日舉辦房型介紹暨抽籤說明會，集團員工踴躍參加，座無虛席，在目前高房價下首推建案售價更是讓員工有感，戶型2房2衛至4房2衛，總價588萬元起，還送裝潢家電，不論是價格、房型配置、生活機能、交通便利及僅距離台船約十分鐘車程，皆是台船人的最佳選。
台船防蝕指出，本案只要是台船集團相關事業員工皆有認購資格，交屋還送入厝家店禮跟有得獎的輕裝潢。目前還未開放繳費登記，已有眾多心急員工拿著現金到台蝕辦公室繳費，深怕錯失這次的好康。
「船佳堡」員工福利住宅抽籤作業訂於113年7月6日假台船禮堂以電腦作業隨機抽取方式進行戶型抽籤，並邀請律師到場見證。
此外，已有相關政府機關及地主主動接洽，希望與台蝕公司共同合作推出更多優質建案，建造安心居住的好宅，滿足民眾對居住需求，這也是對台蝕公司最大之肯定，也是拓展營建業務範疇聯合取得大型興建工程的利基。
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