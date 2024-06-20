快訊

康橋校車同地點2次出車禍 新北教育局出手重罰：國中減招1班

孫安佐涉槍砲案 經紀人朱翊銘3萬交保、限制住居

立院外聲援覆議案！青鳥出動20台水冷扇消暑 網揪1點狠酸：吹大陸的風

2023年SiC 功率元件營收排名 ST以32.6%市占率穩居第一

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率元件產業在純電動汽車應用的驅動下保持強勁成長，前五大SiC功率元件供應商約占整體營收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續領先，onsemi則是由2022年的第四名上升至第二名。

TrendForce分析，2024年來自AI伺服器等領域的需求則顯著大增，然而，純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩和工業需求走弱正在影響SiC供應鏈，預計2024年全球SiC功率元件產業營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。

作為關鍵的車用SiC MOSFET供應商，ST正在義大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠，預計2026年投產。此外，ST與三安光電在中國大陸成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時ST可結合位於當地的後段封測產線以及三安光電提供的配套基板材料工廠，達到垂直整合效益。

onsemi近年來SiC業務進展迅速，這主要歸功於其車用EliteSiC系列產品。onsemi位於韓國富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴建，並計畫在2025年完成相關技術驗證後轉為8英寸。自完成對GTAT收購後，目前onsemi的SiC基板材料自給率已超過50%，隨著內部材料產能的提升，公司正在朝著毛利率達到50%的目標前進。

Infineon的SiC營收近一半來自於工業市場，其馬來西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對Infineon營運產生衝擊。相較之下，Infineon的汽車業務發展較為穩健，例如近期小米SU7的design win，另外，過去相對落後的產能建設進度反倒讓其在市場逆風中處於有利地位。相較於其他幾家領先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內部生產能力，因此積極推動多元化供應商體系，以確保供應鏈穩定。

Wolfspeed營運策略的失誤致使其在過去兩年裡錯失一些市場機會，功率元件業務節節敗退。不過Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應商，特別是汽車級MOSFET基板，並在8英寸領域具備先發優勢。

隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產，有望顯著提高材料產能，並推動莫霍克谷工廠（MVF）的投產進程。Wolfspeed仍面臨著巨大的閒置產能成本及啟動成本，財務狀況承受巨大壓力，MVF 與The JP兩座工廠的運營進度將決定其能否順利渡過陣痛期。

ROHM近期收購Solar Frontier的國富町工廠作為其第四個SiC工廠，並計畫在今年開始生產8英寸SiC基板，後續亦將投入功率元件的製造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達、吉利汽車等車廠及Tier1建立長期的合作關係，並加速新一代功率模組開發，盼藉此帶動市占率的提升。

TrendForce認為，整體而言，SiC正處於一個快速成長和高度競爭的市場，規模經濟比任何其他因素更為重要。領先的IDM廠商紛紛一改過去保守、沉穩的戰略姿態，轉而積極投資SiC擴張計畫，期望建立領導地位。截至目前，全球已有超過10家廠商正在投資建設8英寸SiC晶圓廠。可以預見，未來隨著市場規模不斷擴大，SiC領域的競爭將更為激烈。

晶圓廠 營收 電動汽車

延伸閱讀

產出超過2,000萬輛！Volkswagen狼堡工廠歡慶暢銷掀背Golf問世50周年

日本汽車零件加工廠飄橘煙 警消疏散工作人員

漢磊股東會／前進八吋第三類半導體 董座首度證實：最快年底定案

影／台南安南區文具工廠火警 火點高溫消防員一度無法靠近

相關新聞

央行數位新台幣初步規劃 錢包可不記名、初期不計息

中央銀行跟進全球趨勢，投入研究CBDC（央行數位貨幣）研究，初步架構出爐，發行初期不計息，以維持現行貨幣政策的傳遞機制，...

信邦與聚陽實業攜手 推動跨產業可穿戴紡織裝備應用

順應市場需求的不斷增長，信邦（3023）與聚陽（1477）實業合作，將可穿戴紡織裝備的優勢帶給全球各行各業。信邦與聚陽跨...

南茂：首推封測業國際再循環聲明標準認證 實現經濟、環保雙贏

半導體封測大廠南茂科技（8150）20日宣布，首推封測業TC交易證明，該證明為國際再循環聲明標準認證。南茂強調，致力推動...

光禹國際擬明年申請上市 與雲豹能源跨域合作

雲豹能源布局文、體、娛領域，與轉投資光禹國際展開跨域合作，光禹將採用雲豹能源的光電系統，雙方也將在水處理方面合作；光禹今...

買方追價力道強、建商推案跟不上 前四月建照核發量寫六年同期新低

根據內政部統計月報資料顯示，今年前四月建照核發數量住宅約3.74萬戶，數量寫下2019年以來的六年同期新低，與現在預售市...

和泰集團支持「原夢國家隊」 原民孩童參加國際合唱比賽

和泰（2207）集團多年來深耕公益，以「與美好台灣同行」的概念規劃集團公益活動。2022年發起「原夢國家隊」公益計劃，延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。