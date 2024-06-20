2023年SiC 功率元件營收排名 ST以32.6%市占率穩居第一

根據TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率元件產業在純電動汽車應用的驅動下保持強勁成長，前五大SiC功率元件供應商約占整體營收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續領先，onsemi則是由2022年的第四名上升至第二名。

TrendForce分析，2024年來自AI伺服器等領域的需求則顯著大增，然而，純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩和工業需求走弱正在影響SiC供應鏈，預計2024年全球SiC功率元件產業營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。

作為關鍵的車用SiC MOSFET供應商，ST正在義大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠，預計2026年投產。此外，ST與三安光電在中國大陸成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時ST可結合位於當地的後段封測產線以及三安光電提供的配套基板材料工廠，達到垂直整合效益。

onsemi近年來SiC業務進展迅速，這主要歸功於其車用EliteSiC系列產品。onsemi位於韓國富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴建，並計畫在2025年完成相關技術驗證後轉為8英寸。自完成對GTAT收購後，目前onsemi的SiC基板材料自給率已超過50%，隨著內部材料產能的提升，公司正在朝著毛利率達到50%的目標前進。

Infineon的SiC營收近一半來自於工業市場，其馬來西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對Infineon營運產生衝擊。相較之下，Infineon的汽車業務發展較為穩健，例如近期小米SU7的design win，另外，過去相對落後的產能建設進度反倒讓其在市場逆風中處於有利地位。相較於其他幾家領先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內部生產能力，因此積極推動多元化供應商體系，以確保供應鏈穩定。

Wolfspeed營運策略的失誤致使其在過去兩年裡錯失一些市場機會，功率元件業務節節敗退。不過Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應商，特別是汽車級MOSFET基板，並在8英寸領域具備先發優勢。

隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產，有望顯著提高材料產能，並推動莫霍克谷工廠（MVF）的投產進程。Wolfspeed仍面臨著巨大的閒置產能成本及啟動成本，財務狀況承受巨大壓力，MVF 與The JP兩座工廠的運營進度將決定其能否順利渡過陣痛期。

ROHM近期收購Solar Frontier的國富町工廠作為其第四個SiC工廠，並計畫在今年開始生產8英寸SiC基板，後續亦將投入功率元件的製造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達、吉利汽車等車廠及Tier1建立長期的合作關係，並加速新一代功率模組開發，盼藉此帶動市占率的提升。

TrendForce認為，整體而言，SiC正處於一個快速成長和高度競爭的市場，規模經濟比任何其他因素更為重要。領先的IDM廠商紛紛一改過去保守、沉穩的戰略姿態，轉而積極投資SiC擴張計畫，期望建立領導地位。截至目前，全球已有超過10家廠商正在投資建設8英寸SiC晶圓廠。可以預見，未來隨著市場規模不斷擴大，SiC領域的競爭將更為激烈。