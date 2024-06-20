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買方追價力道強、建商推案跟不上 前四月建照核發量寫六年同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計月報資料顯示，今年前四月建照核發數量住宅約3.74萬戶，數量寫下2019年以來的六年同期新低，與現在預售市場火熱銷售狀況形成強烈對比。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售案賣太快，建商推案跟不上銷售速度，地價高漲、整合不易與央行對於開發商的資金管控，都讓新案推出的速度跟不上現在的買氣

曾敬德指出，預售市場因買方追價力道強，讓新屋市場買氣實在超乎建商想像，也會打亂開發商推案節奏，新的案子推出時程趕不上，小型建商可能賣完手上也沒有足夠的土地推案，再加上土地取得不易，開發整合也需要時間，央行又限縮建商土融資金，以致建商推案跟不上銷售速度。

曾敬德強調，按照當前房市景氣來看，光是這波市場買氣熱絡程度就會推升房價，而代銷業者因為可代為銷售新案減少，有可能出現加價搶案情況，若政府不出手降溫，目前房價攀升情況將無扭轉趨勢。

信義房屋 內政部 央行 建商 買氣

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