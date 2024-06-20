和泰集團支持「原夢國家隊」 原民孩童參加國際合唱比賽
和泰（2207）集團多年來深耕公益，以「與美好台灣同行」的概念規劃集團公益活動。2022年發起「原夢國家隊」公益計劃，延續奧運贊助原住民選手之熱情，支持有天賦及才華的原住民團體-新竹縣桃山國小及嘉興國小泰雅合唱團，給予舞台及曝光機會，同時也推出「原夢國家隊」職涯體驗營讓孩童接觸汽車產業多元的職業。
今年和泰集團捐贈「原夢國家隊」700萬義大利、紐西蘭國際合唱比賽出國經費；和泰集團表示，自2023年集團全額提供500萬國際賽事旅費，嘉興國小獲得韓國「第12屆世界合唱大賽-World Choir Games」兒童組及無伴奏民謠組《金質獎》；桃山國小於「新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival」同聲合唱組獲《金質獎》，成為台灣之光。
今年「原夢國家隊」公益計畫邁向第三年，泰雅小唱們要前往參加「義大利安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱比賽-Andrea Del Verrocchio International Choral Festival」、「紐西蘭世界合唱大賽-World Choir Games」，因前往更大更遠的表演舞台，合唱團面臨到出國經費短缺的挑戰，和泰結合集團力量及資源，捐贈700萬元旅費作為原住民孩童合唱團的堅強後盾。
除了和泰純青基金會捐贈560萬出國旅費，關係企業也紛紛響應，車美仕捐贈100萬、和泰豐田物料運搬捐贈20萬，以實質經費的投入支持孩子出國圓夢。除了單純出國經費捐贈，利用集團電商平台，發起「有你+1」公益募集計畫，邀請車主及集團會員們捐贈點數及購買「原夢之翼」帆布袋商品，收益20萬將全數作為參加國際合唱賽事經費；同時也提供表演舞台，和泰集團淨灘總動員活動、和潤企業家庭日、和泰產險家庭日皆邀請合唱團出席表演，除了提供演出費用，也希望小朋友能透過多次練習增加自信心，得以完美征服夢想舞台。
「原夢國家隊」為集團中長期公益計畫，致力成為有天賦、有才華的原民孩童追夢助力，三年來捐贈超過1300萬。為了增加偏鄉孩童的視野，同時建構將來職業及生活更多元的選擇，學校除了藉由合唱團帶著小朋友出國比賽，看到更多不一樣的世界外，和泰集團「原夢國家隊」連續三年帶領泰雅小朋友舉辦「職涯體驗營及寄宿家庭志工活動」，讓嘉興及桃山國小的孩童看見汽車、廣告產業等有趣的職業，體驗不一樣的都市家庭生活，壯大孩子對未來的期待，啟發對人生更寬廣的憧憬，對未來有豐富的期待，找到努力的動力，翻轉學習態度。
而「原夢國家隊」公益計劃與集團共享永續資源，壯大公益影響力，集合關係企業、經銷商、志工同仁加入，達成集團公益事業的一個里程碑。
和泰集團期許為原民孩童種下不同的夢想種子及想像，鼓勵每位擁有天賦及才華的孩子追尋更遠大目標，原夢的心永遠沒有終點。未來，和泰集團發揮公益影響力更邁向永續經營「與美好台灣同行」，帶領集團積極投入ESG領域（環境Environment、社會Social、治理Governance），與台灣一同成長，關注在地需求，貫徹日本豐田「Producing Happiness for all」精神，為這片土地上人們的量產幸福，創造更美好的未來。
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