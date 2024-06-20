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光禹國際擬明年申請上市 與雲豹能源跨域合作

中央社／ 台北20日電
光禹國際董事長字維新。記者何秀玲/攝影
光禹國際董事長字維新。記者何秀玲/攝影

雲豹能源布局文、體、娛領域，與轉投資光禹國際展開跨域合作，光禹將採用雲豹能源的光電系統，雙方也將在水處理方面合作；光禹今年營運可望轉盈，預計明年送件申請上市。

雲豹能源與光禹國際今天舉行媒體交流會，光禹國際董事長字維新表示，光禹過去主要在中國進行土地開發建設，疫情後轉向台灣開發類主題樂園，目前已在嘉義打造樂園，開業至今約4個月時間，觀光人潮估計有50萬人次。

字維新說，嘉義基地目前僅開發約1成用地，瞄準台積電前往嘉義建廠可能帶來的需求，後續將建置酒店式公寓。

光禹國際還將與雲豹能源等夥伴在台北動物園周邊打造數位多元化生態保育主題園區，建置海洋館及親子酒店。光禹將負責開發與海洋館未來營運，雲豹能源負責園區內光電建置。

雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹持有光禹國際約8%股權，泛雲豹集團合計持有光禹約20%股權。藉由與光禹國際合作，有助雲豹能源進一步擴展光電業務及提升地方形象。

字維新表示，嘉義樂園開始營運，以及台北園區啟動開發計畫，今年營運可望轉盈，計劃明年送件申請上市；其中，台北園區預計2030年至2031年完成開發。

光電 台積電 雲豹能源

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