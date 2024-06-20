北市精華土地一地難求 建商砸逾9億包棟帶走「老旅館」
據台北地政雲資料顯示，位處台北市大安區精華地段的「安和精品旅館」，今年2月以總價近9.2億元出售；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該案鄰近捷運信義安和站，地段極具優勢，頗具都更前景，應是眾多投資方垂涎的一筆精華土地。
台北地政雲揭露，大安區安和路一段上的「安和精品旅館」，屋齡約39年，建物坪數共約611.9坪，土地坪數約114坪，2月底時以總價9億1,889萬元成交，買方是以私法人名義買下、背景為開發商。
住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案為安和路一段門牌，周邊鄰近捷運信義安和站，若以建物、土地坪數推估，此宗交易每坪建物、土地單價各約150、806萬元。
黃獻寬指出，目前該案周邊此類物件建物每坪成交價約落在130~140萬元，每坪土地成交均價則約700萬元上下，以此觀察此宗交易稍高於行情。
惟賴志昶表示，此案所有權完整，土地也有百餘坪，且土地分區為住四之一，容積率約400%上下，頗具改建前景，北市蛋黃區開發素地稀缺，加上區域新案單價可達200~250萬元，讓買方願以稍高行情入手。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言