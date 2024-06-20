北市精華土地一地難求 建商砸逾9億包棟帶走「老旅館」

據台北地政雲資料顯示，位處台北市大安區精華地段的「安和精品旅館」，今年2月以總價近9.2億元出售；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該案鄰近捷運信義安和站，地段極具優勢，頗具都更前景，應是眾多投資方垂涎的一筆精華土地。

台北地政雲揭露，大安區安和路一段上的「安和精品旅館」，屋齡約39年，建物坪數共約611.9坪，土地坪數約114坪，2月底時以總價9億1,889萬元成交，買方是以私法人名義買下、背景為開發商。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案為安和路一段門牌，周邊鄰近捷運信義安和站，若以建物、土地坪數推估，此宗交易每坪建物、土地單價各約150、806萬元。

黃獻寬指出，目前該案周邊此類物件建物每坪成交價約落在130~140萬元，每坪土地成交均價則約700萬元上下，以此觀察此宗交易稍高於行情。

惟賴志昶表示，此案所有權完整，土地也有百餘坪，且土地分區為住四之一，容積率約400%上下，頗具改建前景，北市蛋黃區開發素地稀缺，加上區域新案單價可達200~250萬元，讓買方願以稍高行情入手。

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