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央行打房政策輕輕放下 八大指標百億案下半年上膛

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據住展雜誌統計，今年下半年北台灣眾多指標大案擬登場，其中推估超過百億元案量的就有八筆。圖／住展雜誌提供
據住展雜誌統計，今年下半年北台灣眾多指標大案擬登場，其中推估超過百億元案量的就有八筆。圖／住展雜誌提供

央行推出溫和打房政策，下半年指標大案安心上場；據住展雜誌統計，今年下半年北台灣眾多指標大案擬登場，其中推估超過百億元案量的就有八筆，包括台北市南港區「調車場都更案」，文山區的「元利四季莊園」、「潤隆萬芳路案」，以及新北市中和區「大同新紀元」、「左岸明珠」、「皇翔堡可夢」，與三重區的「潤泰CITY PARK」，和桃園市中壢區的「宏普青塘園案」。

至於總銷50～100億元的指標案則有台北市文山區的「將捷木柵案」、大同區「宏國大道城A區」、萬華區「皇翔ASTER ONE」、信義區的「國美榕遇」，跟新北市新店區的「榮工廠都更案」、鶯歌區的「新月鶯桃路案」，與桃園市中壢區「誼駿興北一路案」、大園區「力璞水御」，和新竹市香山區「宏道新竹帝寶9區2號」等。

這些新案中，以量體推估破千億元的台北市南港區調車場都更案最受矚目，基地超過萬坪，位置鄰近捷運昆陽站，興建結合商場、影城、飯店、商辦、住宅、市府公益設施的9棟大樓，住宅產品也會推出小宅規劃。

住展雜誌發言人陳炳辰認為，在聲勢話題、品牌建商，與多元機能特性下，單價有機會比起目前區域新案水平再調整一兩成，指標性不言可喻。

新北市推上百億元案量有三案都在中和區，已有具體規劃的為萬大線連城錦和站聯開宅，乃大同公司活化資產系列，推出超過千戶的32層樓、18～50坪產品，話題、鄰近賣場、軌道概念、地段新案供不應求等優勢，之後開價將有所反映。

而擁捷運景平站生活圈，且為在地熱議的保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」，與水岸景觀路線的「左岸明珠」，各有發展上的不敗條件，已受到不少關注。

桃園市指標案都在熱門地帶，分別位於青埔重劃區、捷運A20站生活圈，除了區域名氣度高以外，還有綠地與景觀價值，其中來到百億元的宏普建設新案，就以青塘園為號召。而新竹縣市則有「新竹帝寶」之系列案、持續推出中。

陳炳辰表示，6月央行的理監事會議結果有驚無險，雖然7月有新版囤房稅上路，8月為傳統民俗月淡季，但預期干擾不了買氣興致，直到下次9月的央行會議前有機會一路暢旺，或許也代表928檔期大有看頭。

央行 帝寶 皇翔

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