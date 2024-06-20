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蕭美琴盼醫療體系結合IC產業與AI 成為台灣新亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴20日上午出席「2024台灣國際醫療暨健康照護展」時指出，健康照護將是台灣的「護體神山」，台灣高水準的醫療服務體系結合IC產業、工具機及各種臨床實驗導入的AI先進技術，將形成關鍵且跨領域的新產業聚落，讓產業成為台灣新亮點，守護台灣與世界人民健康。

蕭美琴致詞時，首先歡迎與會的國際友人，共同推動台灣醫療產業全球夥伴關係，並期待與大家合作。最近她參加許多產業展，看到台灣民間活力及產業前景，讓她深具信心。

蕭美琴提到，近來大家關心數位轉型及AI等新科技的導入，是過去在政策擬定時從未想像的新變化。在產業發展過程中，她期許政府不僅是管理者，更要扮演協助產業發展、媒合，提供更多機遇的關鍵角色。

蕭美琴指出，台灣的醫療產業十分重要，昨天總統主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，就提出打造「健康台灣」的願景，要以戰略高度帶領台灣發展新的可能。健康產業除了辛苦的醫護人員提供專業知識與照護，更需要新科技及新器材的輔助。面臨高齡化、少子女化、全齡照護的壓力及服務人力短缺等各種挑戰，我們更要以科技輔助整體醫療持續發展，走在世界前端。

蕭美琴表示，雖然過去國際友人都將眼光放在臺灣ICT產業，亦即「護國神山」；但她相信，健康照護將是我國的「護體神山」，也將形成關鍵且跨領域的新產業聚落。臺灣高水準的醫療服務體系將結合IC產業、工具機及各種臨床實驗導入的AI先進技術，讓這項產業成為臺灣新亮點。她也期許所有法規、政策制定者都能透過相關展覽，認識臺灣醫療產業的需求，了解政策需要與時俱進的地方。

蕭美琴提到，AI人工智慧發展帶來許多新的機會，但也將造成如個資保護等風險。因此，對於臨床實驗及新的醫料、醫材開發，我們需要制定更審慎及前瞻性的法規與政策，並參考先進國家的作法與國際接軌，讓台灣產業在世界市場上有發展機會。

最後，蕭美琴期盼大家一起努力，讓「護體神山」成為台灣新亮點，守護台灣與世界人民健康。

AI 工具機 蕭美琴

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