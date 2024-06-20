搬家旺季來臨！ 信義房屋：斷捨離讓你省心又省錢

從現在起到農曆7月前是搬家旺季，信義居家統計平台相關委託案件，公布三大搬家趨勢，分別是提前一個月找到搬家廠商、行李打包最多3車、及四大類物品優先斷捨離，信義居家分析，準備搬家的屋主普遍都有提前準備的習慣，包含詢價、請專人現場評估等，約莫會在決定好搬家日期的前一個月就開始準備，如果遇到年中或年終等搬家旺季，還有可能更提前展開行動，以免難以預約到合適的日期。

一般小家庭搬家的平均行李數量大概在3車左右，如果搬家時的行李超過這個數量，可檢視一下是否雜物太多，趁著搬家進行斷捨離，信義居家也提供斷捨離的方法與建議，讓搬家變得省心省力還有機會省荷包。

信義居家根據協助客戶順利搬家的經驗，提出四大類物品是可以優先評估捨棄的，分別為寢具、餐具、電器及窗簾，信義居家分析，這四類物品都算是消耗品，若使用有一定年限，外觀和功能已有明顯折舊和損換，就可以趁搬家的時候汰換掉。

例如一天有三分之一時間會使用到的寢具，吸附了人體的汗水污垢、又可能有塵蟎、細菌孳生，長期使用恐對健康造成影響；餐具大多是瓷器，玻璃，長期使用恐怕已折舊，累積了些看不到的裂縫，容易藏匿細菌，因此也建議在打包前仔細檢查，狀況不再完好的餐具就趁機淘汰掉吧。

結構不穩的家具、電線老舊破損的家電，在搬運過程中，更可能因移動而使損壞更嚴重，恐造成居家危險，一般人比較少想到的舊窗簾，經過長久日曬容易會失去原有的光澤及褪色，不再美觀，影響新居的整體美觀。

信義居家也分享一個近年的搬家趨勢：由於搬家過程實在繁瑣耗神，相當累人，有些客戶會選擇委託專業收納師協助進行搬家前的打包，專業收納師會透過與客戶的諮詢根據物品的使用頻率和狀況，協助客戶進行有效的斷捨離，並系統性進行打包物品，減輕搬家的各種負擔以及數量。

信義居家表示，現代人精打細算、重視效率，找對專業和有效斷捨離，捨棄不再需要的舊物品，既是為了未來的新生活做準備，也是對過去生活的一種清理。適時的斷捨離，讓搬家過程變得更輕鬆，不但能節省時間與金錢，更能為自己尋求更舒適美好的居住空間，也讓未來的新生活更加順利愉快。若有搬家上關於斷捨離或打包需求，可洽信義房屋各分店，均可再享搬家專案優惠價，讓搬家變得省心又省錢。

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