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國際知名五星豪華酒店凱賓斯基 台灣首店落腳在這𥚃！

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
第一大凱賓斯基酒店規劃地上24層/地下2層(2萬坪)，預計2027年底開幕營運。圖／第一大國際提供
第一大凱賓斯基酒店規劃地上24層/地下2層(2萬坪)，預計2027年底開幕營運。圖／第一大國際提供

號稱全台高鐵站區最大招商案的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，確定6月30日動工後，主導開發的第一大國際20日與國際知名五星奢華酒店品牌凱賓斯基（Kempinski)飯店集團簽約，將首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，打造台灣頂級城市度假酒店，全案投資金額初估近80億元。

凱賓斯基酒店1897年創始於德國柏林，總部位於瑞士日內瓦，作為歐洲最雋永的酒店品牌，一直以極致奢華獨特高貴而著稱，在全球35個國家經營70餘家豪華酒店。集團目前由巴林皇室持股經營；此次與第一大國際合作，是首度進入台灣市場。

今天的簽約儀式，由第一大國際開發董事長原島榮一，與凱賓斯基飯店集團大中華區營運副總裁Al-Amiry共同主持。

台中高鐵超級娛樂購物城訂6月30日舉行動土典禮，業界初估，全案投資金額逾250億元。第一大國際日前特別舉辦灑淨儀式，為即將到來的招商說明會及動土典禮作準備。

目前已知，高鐵娛樂購物城總樓板面積達18萬4,131坪，將分三階段分期開幕。其中，百貨購物商場規劃地上8層、地下2層建築，總樓板面積10萬2,865坪，規模是台中新光三越加台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計2026年底開幕營運，將是全台最大的百貨購物商場。

另外，第一大凱賓斯基酒店規劃地上24層/地下2層(2萬坪)，預計2027年底開幕營運；商辦大樓地上35層/地下4層(2萬3,637坪、高度達185.6公尺)。停車空間：汽車位5,547、機車位6,501，全區預計2028年中完工開幕，整體規模應屬全台第一。

原島榮一指出，這棟台中最大規模的國際五星奢華酒店，共有312間超大客房與上千個停車位。飯店以國際級的百貨購物中心為主體，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，這在台灣是前所未有的綜合體，也是其他飯店同業完全無法媲美的。

原島榮一期望，未來能夠對中部地區的生活型態，做出基本的改變與貢獻，並同時滿足工商企業團體、休閒度假、購物娛樂、旅遊觀光、商務差旅、會展博覽、會議論壇、藝文表演，文化活動的所有相關需求。

值得注意的是，長達500米，寬度15米挑高12米，由全世界頂級奢華精品旗艦店構成的國際精品大道，店面寬廣高聳絢麗非凡，飯店位於精品大道的頂端，就如同精品中的菁華與之相互輝映，讓人感受到皇室貴族般的頂級尊榮。

另外，此案全台首創戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，以及書店、物販大店，更結合眾多的超時餐飲選擇，打造成吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。

高鐵娛樂購物城地點就坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際開發於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

台中高鐵站2023年湧入約2,500萬人次旅運量，平均單日進出站人次超過6.5萬人次，僅次於台北站，旅運量高居全台第二，加上鄰近國道1號、國道3號、74號快速道路，又是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構轉乘區域，未來隨高鐵娛樂購物城進駐，區域發展前景看俏。

另外，台中又是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來超級娛樂購物城完成開發後，將可帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。

據了解，第一大國際聯盟成員除了廣三SOGO百貨、桂亞國際之外，也包括日本數位藝術大廠teamLab、購物商場，以及國內多家知名飯店、影城、不動產開發商等，未來將以「山雲水」為建築景觀意象，打造全台最大規模的高級百貨購物中心。

第一大國際特別舉辦灑淨儀式，為即將到來的招商說明會及動土作準備。圖／第一大國際提供
第一大國際特別舉辦灑淨儀式，為即將到來的招商說明會及動土作準備。圖／第一大國際提供
第一大國際董事長原島榮一(右三)與凱賓斯基集團大中華區副總裁Al-Amiry(左三)完成簽約。記者宋健生/攝影
第一大國際董事長原島榮一(右三)與凱賓斯基集團大中華區副總裁Al-Amiry(左三)完成簽約。記者宋健生/攝影

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