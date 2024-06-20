亞太農業技術展 寵物預防保健攤位引關注

第8屆亞太區農業技術展覽暨會議昨天起於大台南會展中心舉行3天，展場中除了農漁畜相關產業，也有生技業者設置寵物藥品及預防保健攤位，吸引不少寵物飼主前往詢問。

被視為國內最大農牧業展覽的亞太區農業技術展覽暨會議今年首度移師台南，深入中南部農漁畜相關產業重鎮，共有來自13個國家199家廠商參展，除了農漁畜產業從業人員前往看展，也有不少一般民眾前往吸收新知，生技業者展出寵物健康食品及藥品攤位，詢問度相當高。

永鴻生技總經理鍾威凱透過新聞稿表示，毛小孩作為家庭成員重要性日益凸顯，例如台南天壇推出為毛小孩點光明燈服務，而除了拜託神明，也有愈來愈多飼主關注寵物日常保健與飲食規劃，思考如何為毛小孩提升身體素質。

鍾威凱指出，目前貓狗用藥，很多沿用人類使用的藥，但在適口性與投藥便利性方面，並非站在毛小孩角度思考，永鴻生技開發兼具風味適口性與投藥便利性的專用藥物與保健產品，讓毛小孩更適口，獸醫師或主人投藥更安心便利。

鍾威凱指出，永鴻生技近年並透過產官學合作，推動「精準用藥、綠色養殖」多元產品發展，利用大數據分析建立兼顧營養、免疫與環境永續的技術平台，嘉惠飼料、畜牧與水產養殖業者。

鍾威凱說，除了希望逐步緩解國內外獸醫長期以來缺藥窘境，並期待拋磚引玉，全方位照護各類型動物健康，將台灣技術持續推展至國際舞台。

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