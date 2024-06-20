機場公司舉辦服務楷模頒獎典禮 26名優秀工作人員受獎

機場公司今天（20日）舉辦「112年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26名機場優秀工作人員，保含幫助外籍旅客找回錢包的航警局警員；幫助流浪3天美籍青年回國的觀光署熱血服務人員等。機場公司總經理范孝倫表示，桃機是東亞重要空運樞紐，24小時提供服務，機場3萬名大聯盟夥伴功不可沒。

范孝倫表示，疫後桃園國際機場旅運量穩定成長，截至今年6月14日旅運已突破2,000萬人次，感謝航空及商業服務業者及CIQS（海關、移民署、檢疫、安檢）等大聯盟夥伴，共240個駐站單位、3萬多名工作人員的共同努力與付出，因為他們的付出，讓桃園國際機場共榮共好，帶給旅客更多舒適美好的機場體驗。

范孝倫強調，桃園國際機場公司一直致力於提升機場的服務品質和硬體設施，以滿足旅客需求及提供優質服務，感謝桃園機場服務大聯盟各單位同仁的辛勤努力、奉獻，以及持續提升服務水準，要對優秀獲獎的服務楷模及其單位表達敬佩之意。

機場公司指出，去年2月一名外籍旅客搭機前發現錢包不見，航警局安檢大隊第二隊警員廖偉傑獲報，立即調閱監視器逐一過濾畫面，更往前追溯旅客下榻的飯店及搭乘車輛，抽絲剝繭後終於在班機離台前找回錢包。

令人意外的是，該旅客返國後寫信讚賞廖偉傑熱忱的服務，並透露自己是年旅客近1,800萬人次的布拉格國際機場的執行董事，讚揚桃園機場團隊有專業、負責任的同仁，更希望布拉格機場同仁能向廖警員的服務精神看齊，航警人員的熱心服務成就一次最棒的國民外交。

此外，去年還有一名來台找工作的26歲美籍青年，因身無分文在桃園機場流浪挨餓3天，在交通部觀光署旅客服務中心工作的阮子玲得知後，立即與美國在台協會（AIT）聯繫，機場公司營運控制中心同仁及機場保全共同協助該青年北上與AIT洽接，最終安全返鄉。

機場公司表示，服務楷模票選活動每年舉辦，共分成12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動與會代表票選評分。26位楷模在各自的領域發揮專業，盡其所能為旅客解決疑難雜症，豐富每趟旅行的意義，成為大家學習的標竿，更提升桃園機場國際形象。今年機場公司特別製作專屬服務楷模的特製行李吊牌當作禮物，小小Q版楷模具個人特色，相當可愛吸睛。 機場公司今天舉辦「112年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26名機場優秀工作人員，獲獎人員於現場合照留念。記者黃仲明／攝影 機場公司今天（20日）舉辦「112年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26名機場優秀工作人員，特別製作專屬服務楷模的特製行李吊牌當作禮物。圖／機場公司提供

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