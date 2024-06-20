桃園機場服務楷模出爐 暖心服務成表率

東亞重要空運樞紐，也是全台唯一24小時營運的桃園國際機場，超過3萬名大聯盟夥伴提供各項服務功不可沒。機場公司20日舉辦「112年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26名機場優秀工作人員，像是建立國民外交，幫助外籍旅客找回錢包的鷹眼航警；幫助流浪3天美籍青年回國的觀光署熱血服務人員等，匯集機場各單位楷模的服務事蹟，成就暖心服務的日常。

機場公司總經理范孝倫表示，桃園國際機場公司一直致力於提升機場的服務品質和硬體設施，以滿足旅客的需求及提供優質的服務，這一切都歸功於桃園機場服務大聯盟各單位同仁的辛勤努力和奉獻，要對優秀獲獎的服務楷模，以及所代表的單位表達敬佩之意，大聯盟夥伴以溫暖和貼心的服務讓每位旅客賓至如歸。

去年2月外籍旅客搭機前發現錢包不見，航警局安檢大隊第二隊警員廖偉傑獲報，除立即調閱監視器並逐一過濾畫面外，更抽絲剝繭往前追溯旅客下榻的飯店及搭乘車輛，終於在起飛離台前找回錢包；旅客返國後寫信讚賞廖偉傑熱忱的服務，並透露自己是年旅客近1,800萬人次的布拉格國際機場的執行董事，讚揚桃園機場團隊有專業、負責任的同仁，更希望布拉格機場同仁能向廖偉傑的服務精神看齊，航警人員的熱心服務成就一次最棒的國民外交。

另外，26歲美籍青年於去年隻身來台找工作，身無分文的他在桃園機場流浪長達三天，飢腸轆轆全靠善心人士幫忙，熱心助人的交通部觀光署旅客服務中心阮子玲得知後，立即與美國在台協會(AIT)取得聯繫並請求其協助，聯繫旅客的家屬並購買返國機票。期間機場公司營運控制中心同仁及機場保全，共同協助青年北上與AIT洽接，使其免於流浪並安全返鄉。

機場公司每年舉辦服務楷模票選活動，分成12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動與會代表票選評分。26位楷模在各自的領域發揮專業，盡其所能為旅客解決疑難雜症，豐富每趟旅行的意義，成為大家學習的標竿，更提升桃園機場國際形象。今年機場公司特別製作專屬服務楷模的特製行李吊牌當作禮物，小小Q版楷模具個人特色，也相當可愛吸睛。

機場公司表示，疫後桃園國際機場旅運量穩定成長，今年截至6月14日旅運已突破2,000萬人次，感謝CIQS(內政部警政署航空警察局、內政部移民署國境事務大隊、財政部關務署台北關、衛生福利部疾病管制署北區管制中心、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署等)、航空及商業服務業者等大聯盟的夥伴，共240個駐站單位和3萬多名工作人員的共同努力與付出，讓桃園國際機場共榮共好，持續提升服務水準，帶給旅客更多舒適美好的機場體驗。

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