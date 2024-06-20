台塑股東會／去年業績衰退董座林健男致歉 四大策略追求更高獲利

台塑（1301）20日召開股東會，董事長林健男表示，第2季進入石化產品需求旺季，大陸推出多項措施帶動石化產品需求成長，獲利可望比第1季成長，今年下半年營運展望並不看淡。此外，台塑也正在推出四大營業策略以創造更高的營收與獲利。

台塑20日股東會並通過去年財報及盈餘分配，台塑去年每股純益1.15元，創20年以上新低，股東會通過每股派發現金股息1元，股利配發率86.9%。

台塑股東會並改選董事，總經理郭文筆以最高票當選董事，將成為台塑新任董事長，林健男則改任最高顧問。

林健男主持任內最後一次股東會時，一度哽咽並向股東致歉，「去年業績表現不好，在此向各位股東抱歉，未來會持續努力，相信今年的業績會比去年好」。

他指出，去年美歐為抑制高通膨持續升息、美中貿易戰，加上大陸經濟復甦不如預期，全球需求萎縮，經濟成長動能下滑，加上石化同業不斷擴充產能，市場嚴重供過於求，致使石化業景氣陷入前所未有的低迷。

針對今年展望，林健男指出，第1季適逢農曆春節，中國大陸房地產市況低迷，再加上美歐維持高利率影響，終端需求不振，石化行情未見好轉，台塑首季獲利3億元，仍比去年同期衰退85%。

第2季進入石化產品需求旺季，中國大陸持續推出提振房地產政策，並推動家電及汽車以舊換新等措施，刺激內需，將帶動石化產品需求成長，獲利可望比第1季成長。

展望下半年，基於美國及新興市場經濟成長優於預期，中國大陸也持續提出刺激內需措施，加上美歐可望降息，且第3季為石化產品傳統旺季，因此不看淡下半年營運展望。

林健男強調，台塑公司正在積極提高經營績效、並啟動轉型策略，其中在降低成本方面更提出三大方案，合計年效益48億元。

首先，台塑投資88億元在高雄洲際二期碼頭，碼頭更設有12座儲槽及一座鹽倉，其中有11座已自今年2月啟用，未來可視國際行情變化，機動在現貨市場購入低價原料，預估年效益6億元。

其次，台塑寧波PDH廠在今年1月順利開車，目前以100%運轉，寧波廠區無需再進口丙烯，可減少海運費及2％關稅，年效益12億元。

第三，台塑2024年已進行專案改善、新擴建及去瓶頸共計154案，預估投資金額220億元，預定今年下半年起陸續完工，年效益30億元。

在營業策略上，林健男也說明，台塑多項產品具有世界第一的品質與技術，已在客戶間建立良好品牌形象，足以因應國際市場的快速變化，為了創造更高的營收與獲利，台塑提出四大具體作法。

一，加速分散市場，並與台塑美國公司聯合行銷：中國大陸近年來大幅擴建，取消ECFA，及中美貿易戰，下游加工廠加速轉移供應鏈。因應此一趨勢，近年來台塑已降低中國大陸銷售比重，並分散市場至東南亞及南亞，例如PVC銷售中國大陸占比已自2021年23%，降至10%以下，而印度市場銷售占比則由2021年25% 提升至34%。

二，台塑多年前在德國、印度、越南成立駐外市場拓展小組，貼近客戶，瞭解需求並即時提供技術服務。同時，設置海外發貨倉庫，可快速提供客戶需求，並避免因地緣政治問題，產生斷料風險。

三，提高差異化產品的銷售比重，由2021年21% 提升至25%，其中PP高值化銷售占比已達70%。

四，因應印度市場需求持續成長，已取得印度標準局(BIS)認證之產品共九項，可提高出口印度數量及售價，預估年效益13億元。

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