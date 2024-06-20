明基佳世達集團展現醫療實力 創新產品享譽國際

明基佳世達集團於2024年Medical Taiwan台灣國際醫療暨健康照護展集結10間關係企業和旗下品牌，展示專業醫療和健康生活的創新產品與解決方案。明基佳世達醫療艦隊透過對技術和產業的精確掌握，不斷推出讓客戶與消費者驚艷的產品，在瞬息萬變的市場中成功占有一席之地。

明基佳世達集團將對面板製造等科技業製程與應用的理解延伸到醫療業，開發出包括超音波探頭新技術QMUT、明基Qflux血液透析器、安適康負壓傷口治療系統SIMO等突破既有應用限制的產品。運用QMUT開發之超音波探頭可接收1.7倍影像資訊量，大幅提升影像解析度。明基Qflux血液透析器具有極佳的通透性及生物相容性，臨床表現已證實超越許多國外品牌透析器。

安適康SIMO則打破傳統負壓傷口治療設備笨重、需用電與集液罐的限制，不僅輕巧便攜也無須外接電源。各項創新產品不僅優化醫護的診斷與治療流程，也提供患者更舒適有效的治療體驗。

明基材料關係企業聯和醫材、碩晨生醫和衛普實業，皆已在全球醫療產業深耕十年，以高品質產品與服務深受海內外客戶信賴。聯和醫材的滅菌包材提供有效滅菌阻隔屏障，防止器械接觸交叉感染。碩晨生醫的手術用泡棉具有高潔淨度、快速吸液、抗沾黏、低刺激性，能有效止血並兼顧安全。衛普實業的醫療洞巾材料底層為防水膜可抗滲透，上層則採用高吸水布能吸附水術液體噴濺。

明基佳世達集團以守護消費者健康為出發點，在肌膚、眼睛、口腔、清潔護理上不斷開發新產品，滿足不同的使用者需求。集團旗下品牌護妍天使的明星產品隱形痘痘貼為獨家水膠體配方，內厚外薄曲線能完美貼合肌膚、隱形呵護痘痘，廣受市場好評。美若康高透氧矽水膠隱形眼鏡使用專利 EautraSilⓇ 親水矽科技，從鏡片中心到邊緣皆能提供眼睛所需的透氧量，長時間配戴也能保持舒適感。

明基佳世達集團共10間關係企業與品牌參與此次聯展，包括明基透析、佳世達超音波、國韶實業、奈森克林、以及明基材料旗下的碩晨生醫、聯和醫材、衛普實業、安適康、護妍天使、美若康，產品應用橫跨專業醫療和健康生活兩大領域。

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