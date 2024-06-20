九份子至南科僅15分 北外環交通利多帶動區域房市
台南都會區北外環道路新建工程進度持續推進，北外環為台南第一條快速道路系統，分四期開闢，其中第一、三期北外環快速道路已完工通車，全線預計2027年底完工，將可縮短南科至市中心地區之交通車程，從原本40分鐘縮減為15分鐘，交通利多優勢也讓有自住需求民眾及早卡位，安南區九份子重劃區房市因而受惠詢問度增。
信義房屋台南民生店協理張榮表示，過去因南科園區引進大量就業人口，導致國道1號、3號、8號，與周邊平面道路上下班時間經常壅塞，而後雖有防汛道路可舒緩交通，仍無法負荷通勤車潮，因而興辦北外環道路工程。
隨著未來第二期、第四期完工，安南區的居民將可透過北外環道路，連結新化區、新市區、永康區、北區、中西區及安平區等行政區，使區域交通機能大幅提升，快速縮短城鄉運輸距離。
張榮表示，北外環交通利多優勢，吸引到一群有通勤需求的園區客目光，其中又以安南區的九份子重劃區為主。九份子重劃區為台南市首個低碳重劃區，因其低密度開發、多綠地設計、純住宅區規劃及高品質居住環境而備受矚目。
信義房屋安南海佃店主任陳泓文表示，未來交通便利性確實吸引許多自住客提早布局，以近一年實價登錄觀察，週邊5年內電梯大樓行情約為30萬左右，相比過去單價約20-25萬之間，可見交通利多已顯著推動此區市場活躍度。
未來若北外環完工後，從九份子前往匝道入口也僅2分鐘車程，前往台南北區市區或往北前往國道八號都很便利，近期已有許多有通勤需求的南科工程師，特別指名詢問九份子重劃區物件。
然而，如同大多數重劃區，九份子的生活機能與週邊建設仍然需要時間完善，陳泓文表示，九份子重劃區尚有許多腹地待開發，因此若是非常在意生活機能，則會建議選擇重劃區靠國安街側，或位於國安街商圈內物件。另外，九份子因面西處為永久溼地景觀，無遮蔽物的狀況下，會有直接西曬的問題，這兩個狀況多為買房時會特別考量的狀況。
陳泓文表示，九份子重劃區多為鄰近舊社區居民想換新房子，或是南科、科工區上班通勤需求選擇，而佔地101公頃的開發面積，同時是台南首座綠能低碳社區，腹地內更有獨特生態河，友善的生態環境特別適合親子客群。
陳泓文補充表示，九份子新建案在過去一年中的成交價穩定上升，相比週邊房市熱區如東區、北區、中西區，約7至8成價格即可購得，單價優勢多為選擇此區客戶主要考量。若預算有限或希望週邊生活機能完善，可從生活機能成熟社區的中古屋入手，如海佃路、國安街、府安路，都是不錯的選擇。
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