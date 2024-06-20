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SOGO年中慶25日開跑 業績挑戰19.8億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO年中慶檔期25日將開跑，業績挑戰19.8億元。記者林海／攝影
遠東SOGO年中慶檔期25日將開跑，業績挑戰19.8億元。記者林海／攝影

遠東SOGO年中慶檔期25日將開跑，遠東SOGO表示，今年主打化妝品、精品與奧運商機等，檔期回饋率約20%，13天的檔期業績目標19.8億元，成長3%。

遠東SOGO表示，今年至目前為止，整體業績衰退約2%，主要因為精品占比高的復興館，受到高基期、改裝、出國潮與配貨等因素影響，衰退較為明顯，但其餘各店業績仍都維持成長或持平。

遠東SOGO也說，今年9月過後成長會更為明顯，主要是因為疫情常態化基期較低、而耶誕節與跨年檔期去年受到總統大選影響，消費力並不明顯，都有望成為今年成長的動能，有機會趁著周年慶檔期再衝刺一波，達到全年設定500億元、歷史新高的業績目標。

遠東SOGO也說，今年上半年各業態以歐洲家電表現最好，年增20~25%，主要因為洗碗機市占率偏低，而SOGO回饋率最高，4月電價調漲後，節能一級能效的家電也是民眾汰舊換新的第一選擇，銷售也特別好。

至於剛開出的遠東Garden City，遠東SOGO指出，上月底營運「潮美食公園GOURMET PARK」9家餐飲，在職棒比賽日時都是客滿狀態，但與一般日相比，業績差距高達三倍，因此還有需要努力的地方。

SOGO 家電

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