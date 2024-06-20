雃博耕耘醫院通路有成 台灣國際醫療健康照護展秀成果

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）20日開展，雃博（4106）宣布，將於今年展會中以「Patient Recovery Care（PRC）病患復原照護領域」為主軸，展出壓傷預防及睡眠呼吸中止治療解決方案。

雃博近年來以Wellell為國際品牌，今年台灣國際醫療暨健康照護展的展出產品包含減壓氣墊床Optima Prone、Optima Turn，治療阻塞型呼吸中止症的陽壓呼吸器iX Auto，率先全球亮相新產品WiZARD 330面罩，及子公司新駿高壓滅菌器Prime系列新產品。

雃博董事長李永川表示，今年雃博在Medical Taiwan將呈現三個亮點：首先，透過公會在展區設立「智慧醫療主題館」，與多家台灣優質醫材製造商共同展示ICU場景，以彰顯台灣優質品牌形象；其次，產品均已取得目標市場的認證，準備就緒進入市場；最後，感謝外貿協會應用駐外佈局優勢，擴大B2B採購團規模，並在首晚舉行盛大買主Gala Dinner。雃博也邀請了15位來自泰國、馬來西亞、新加坡、越南的代理商到總部進行年度代理商會議，充分展現台灣的主場優勢。

雃博表示，該公司持續在新興市場探索生意機會，積極開發東協、中東等具成長潛力市場的通路夥伴，並透過臨床研究爭取當地臨床專家（KOL）的認同，深耕急症護理ICU病房、急性後期照護通路General Ward。

以泰國為例，雃博泰國子公司積極參與泰國造口治療護理師協會舉辦的研討會；在協會主席Dr. Yuwadee Ketsampan的認同下，共同推廣壓力性損傷管理的重要性。本次受邀參觀今年的台灣國際醫療暨健康照護展，Yuwadee Ketsampan表示：「我們在泰國長期推動壓傷預防相關衛教，並輔導各級醫療院所導入最新國家壓力性損傷諮詢委員會（NPIAP）所發布的壓傷管理指南。任何能夠減輕護理人員負擔或提供患者更高品質的壓傷照顧都是非常受歡迎的。」

雃博在今年初也與Phramongkutklao Hospital共同完成了俯臥位減壓氣墊床的臨床評估，並成功導入大曼谷地區10家醫院的加護病房（ICU）。

隨著沙烏地阿拉伯對醫療品質的重視，雃博也開拓中東區新代理並服務既有的商業夥伴。2023年底，雃博的減壓氣墊床Domus系列產品登入NUPCO國家標單系統，成功導入到沙烏地阿拉伯的公家醫院、軍方醫院、及居家復健通路。

日本治療呼吸中止症權威醫師Dr. Koji Narui表示：「日本約有900萬名阻塞型呼吸中止症患者，但僅80萬名患者接受治療。未來的趨勢將從睡眠中心轉向居家使用，因此非常看好雃博的雲端醫護管理系統(SleepWell Track)，尤其是SleepWell APP簡單易用，搭配雃博自主研發的面罩(WiZARD 330)能有效增加患者對於CPAP的順應性（Compliance）。作為雃博CPAP和面罩的使用者，我每晚的compliance score都是滿分。」透過與當地專家深度交流，雃博日本子公司與經銷商合作推廣呼吸治療產品，深耕日本睡眠中心。

雃博也有使命讓國人享有良好的壓傷照顧，協助減輕醫護人員在人力短缺時的負擔。2023年7月成立台灣子公司雃適，積極推廣壓傷預防觀念與新知。6月1日協辦台大舉辦的傷口造口及失禁護理學會的研討會、6月28日「傷口造口護理發展趨勢國際研討會」、7月12日在輔大醫院參與新北護理師護士公會舉辦「重症病人之照護與壓力性損傷預防研習會」。未來，雃博將持續參與台灣的壓傷預防議題，協助各大醫院推行台灣臨床成效指標（TCPI），提升醫療品質。

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