推廣大健康產業 經部盼以醫帶商吸引外籍人士來台

台灣國際醫療暨健康照護展今天登場，經濟部主任秘書楊志清表示，為推廣國內健康產業，將打造大健康產業經濟廊帶，吸引海外人士來台使用醫美健檢、醫療服務，同時以醫帶商全方位帶動國內美食、文化旅遊。

外貿協會主辦台灣國際醫療暨健康照護展，今天起至22日展出，聚焦全齡照護、智慧醫療、醫材廊道3大主題，太平洋醫材、明基材料、長庚醫學科技、研華科技等國內醫材大廠共襄盛舉。

貿協董事長黃志芳出席開幕典禮致詞表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在COMPUTEX讚譽台灣是AI產業革新的後盾，AI革新也已走入醫療產業，透過AI技術可以大幅提升診斷精準度、患者照護品質等，面對高齡化社會挑戰，實現早期預防和精準治療。

黃志芳表示，今年來自10國共280家企業參展，規模較去年成長10%，目前已有800名國際買主預登觀展，在AI趨勢下，也可以看到很多業者展出科技應用的醫療解決方案，其中今年展覽是日本台灣交流協會首次組織日本館參與，展出高齡照護等應用科技。

楊志清致詞表示，展覽包括上游的醫材產品、零配件以及創新醫療產品，顯見台灣豐富的醫療產業能量，台灣擁有傑出的醫療體系、生技人才，結合ICT優勢產業、產業聚落及精密加工能力，有機會打入國際大廠供應鏈。

政策資源方面，楊志清表示，鼓勵生技與ICT產業跨域結合，已修法將「生技醫藥產業發展條例」租稅優惠延長10年，並將精準醫療、再生醫療、數位醫療，以及開發製造生技醫藥產品，都納入適用範圍；同時也協助產業加速智慧化、低碳化升級轉型。

為推廣國內大健康產業，楊志清表示，將打造大健康產業經濟廊帶，吸引更多人來台使用醫美健檢、醫療服務，透過海外人士來台進行醫美健檢等醫療服務，以醫帶商全方位對外推廣台灣健康產業，同時帶動國內美食、文化旅遊。

衛福部次長林靜儀致詞表示，面對高齡化社會的長照需求，醫療人力面臨短缺挑戰，透過數位化裝置，如穿戴、監視系統可節省人力，同時提升醫療照護品質，希望生技產業結合台灣科技實力，未來成為台灣第2座護國神山。

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