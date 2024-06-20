併購唐榮碰壁 燁輝：合併初衷是要打國際盃

義联集團旗下燁聯、燁輝擬與唐榮鐵工廠結合案，公平會認為恐影響市場競爭，昨天再禁止結合。燁輝總經理張振武今天表示，台灣市場達飽和階段，合併的初衷是希望與同業共同打國際盃，在外面更有競爭力。

公平會昨天表示，燁聯與燁輝主張其等擬併計取得最多48%股份，共同經營唐榮公司及控制唐榮公司的業務經營或人事任免。但公平會認為，燁聯公司及唐榮公司於不銹鋼平板市場加總市占率超過5成，為高度集中市場，市占率高，恐影響市場競爭，決議禁止結合。

這也是公平會自98年5月禁止後，再度禁止燁聯等公司併購唐榮。

張振武在今天燁輝股東會後表示，之前是燁聯部分持股唐榮，後來持股轉到燁輝，燁輝持股超過31%，如果要額外增加，必須由公平會通過，於是向公平會申請增加持股至48%。

他說，集團經營團隊的合併初衷，是希望讓經營效率與團隊更有對外競爭力，期望能和同業共同打國際盃；尤其國內需求達到飽和階段，需要往外走，若與同業能有共同目標，就不會只侷限在內銷市場。

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