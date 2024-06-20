快訊

蘋果中止開發Vision Pro 2！專家列2點讚「是好事」：可再創蘋果奇蹟

台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

併購唐榮碰壁 燁輝：合併初衷是要打國際盃

中央社／ 高雄20日電

義联集團旗下燁聯、燁輝擬與唐榮鐵工廠結合案，公平會認為恐影響市場競爭，昨天再禁止結合。燁輝總經理張振武今天表示，台灣市場達飽和階段，合併的初衷是希望與同業共同打國際盃，在外面更有競爭力。

公平會昨天表示，燁聯與燁輝主張其等擬併計取得最多48%股份，共同經營唐榮公司及控制唐榮公司的業務經營或人事任免。但公平會認為，燁聯公司及唐榮公司於不銹鋼平板市場加總市占率超過5成，為高度集中市場，市占率高，恐影響市場競爭，決議禁止結合。

這也是公平會自98年5月禁止後，再度禁止燁聯等公司併購唐榮。

張振武在今天燁輝股東會後表示，之前是燁聯部分持股唐榮，後來持股轉到燁輝，燁輝持股超過31%，如果要額外增加，必須由公平會通過，於是向公平會申請增加持股至48%。

他說，集團經營團隊的合併初衷，是希望讓經營效率與團隊更有對外競爭力，期望能和同業共同打國際盃；尤其國內需求達到飽和階段，需要往外走，若與同業能有共同目標，就不會只侷限在內銷市場。

公平會 唐榮 燁輝

延伸閱讀

燁聯併唐榮 公平會搖頭

燁聯、燁輝併購唐榮 公平會二度禁止結合

環部訂指引 查驗機構不得宣稱受訓可成法定人員

遭公平會裁罰4545萬…9家貨櫃儲運業者不服提行政訴訟 官司結果曝光

相關新聞

央行數位新台幣初步規劃 錢包可不記名、初期不計息

中央銀行跟進全球趨勢，投入研究CBDC（央行數位貨幣）研究，初步架構出爐，發行初期不計息，以維持現行貨幣政策的傳遞機制，...

明基佳世達集團展現醫療實力 創新產品享譽國際

明基佳世達集團於2024年Medical Taiwan台灣國際醫療暨健康照護展集結10間關係企業和旗下品牌，展示專業醫療...

九份子至南科僅15分 北外環交通利多帶動區域房市

台南都會區北外環道路新建工程進度持續推進，北外環為台南第一條快速道路系統，分四期開闢，其中第一、三期北外環快速道路已完工...

三地能源旗下三地怪獸電力與京城銀簽署綠電合約

三地能源旗下的再生能源售電業者「三地怪獸電力」，積極參與綠電銷售市場，致力讓綠電貼近你我的生活，讓更多企業皆能買得到綠電...

SOGO年中慶25日開跑 業績挑戰19.8億元

遠東SOGO年中慶檔期25日將開跑，遠東SOGO表示，今年主打化妝品、精品與奧運商機等，檔期回饋率約20%，13天的檔期...

雃博耕耘醫院通路有成 台灣國際醫療健康照護展秀成果

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）20日開展，雃博（4106）宣布，將於今年展會中以「Patien...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。