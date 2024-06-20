批台塑進口俄煤資助其侵略烏克蘭 民團：獨裁幫兇

監督台塑越鋼聯盟、台灣跨國企業監察（TTNC Watch）今天在台塑股東會前召開記者會，揭露台塑進口俄羅斯煤炭，成為資助俄國侵略烏克蘭的主要買家，要求台塑高層停止採購俄煤，勿成為獨裁政權的幫兇。

今天許多團體共同舉辦記者會，包含俄羅斯環保團體生態保衛組織（Ecodefence）創辦人、2021年另類諾貝爾獎得主弗拉基米爾・斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）、能源與清潔空氣研究中心（CREA）歐洲－俄羅斯政策與能源分析團隊負責人艾薩克・列維（Isaac Levi），以及環境權保障基金會等代表，其後也進入台塑股東會現場，呼籲台塑高層停止採購俄煤、停止全球汙染，據了解，台塑公司代表並未於股東會現場提出任何回應。

斯利魏雅克表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭至今已經超過2年，化石燃料是支持俄羅斯獨裁政權對外侵略最重要的經濟命脈之一，這也是為什麼在2022年普丁政權發動侵略後，歐洲國家和美國隨即對俄羅斯的化石燃料實施禁止進口令的原因，台塑公司是台灣最主要的俄煤買家之一，這不但違反台塑公司自身的永續承諾，更嚴重傷害了台灣在國際民主陣營的形象，台塑應立即停止採購來自俄羅斯的煤礦。

列維指出，根據CREA的統計，台灣是俄烏戰爭後全世界第5大的俄羅斯煤進口國，台塑集團自俄烏戰爭後至少採購了超過1億美元的俄煤，而台灣整體對俄羅斯煤的依賴也大幅增長，從2022年的占總進口量的12%，到2024年成長到18％。

另針對台塑越鋼汙染受害者的近況，人權公約施行聯盟辦公室主任江孟真代表宣讀國際人權組織人權觀察（Human Rights Watch）的亞洲副總監戈斯曼（Patricia Gossman）的聲明，該聲明強調台塑對2016年的汙染災難負有責任，並承諾賠償5億美元，但賠償對象卻是越南政府，顯見受影響省份居民抱怨賠償金支付缺乏透明度，越南當局也持續鎮壓針對這場災難的抗議行動，至少41名參與抗議行動的運動者被判處多年監禁，其中31人仍身陷囹圄，台灣法院應該去除委任狀認證的障礙，不應遷就越南政府的鎮壓而加劇不公現象。

環境權保障基金會研究員孫興瑄指出，從越南大型海洋汙染到持續大量進口俄羅斯煤礦資助獨裁政權，台塑集團在世界各地對環境與人權持續造成侵害，台塑必須針對越鋼汙染案與俄煤進口提出有具體時程與明確行動項目，以矯正錯誤、賠償受害者、停買計畫，並預防類似侵害再次發生。

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