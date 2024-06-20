燁輝：今年一定比去年好 AI熱潮伺服器周邊接單穩
鍍鋅鋼品廠燁輝今天舉辦股東會，總經理張振武表示，2023年為鋼鐵業最差的一年，今年需求雖仍不強，公司將增加高利基、高毛利產品，「今年一定比去年好」；子公司燁輝中國搭上AI熱潮，目前供應科技大廠AI伺服器周邊，占燁輝中國產量5%。
燁輝股東會承認2023年財報，營收新台幣732.95億元，稅後虧損10.81億元，和2022年相比，由盈轉虧，每股稅後虧損（EPS）0.55元；並通過配發現金股利0.2元、盈餘轉增資配股0.2元，股利共計0.4元。
根據世界鋼協統計，2023年全球粗鋼產量18.8億噸，但2023年全球鋼鐵需求量約17.63億噸，較2022年減少約1.1%，供給大於需求情勢沒有改變。
觀察各國狀況，張振武表示，歐美等陷入高利率環境、停滯性通膨及製造業需求遲緩等困境；用鋼大國中國國內需求低成長，將過剩的供給輸出到國外，2023年中國鋼鐵出口量9000多萬噸，比2022年增加36%，這些低成本鋼鐵銷往歐洲和亞洲等國，造成當地鋼價受到壓抑，為鋼鐵業最差的一年。
他提到，今年動能是擴展市場和產品應用，推動高利基高毛利的產品，以上半年來看，高利基產品有維持市場價格，並隨著市場需求變動；比如太陽能支架產品，因應市場，大幅增加外銷至歐洲。
燁輝去年虧損，張振武認為，今年將推動高利基產品、預測原物料採購時間，營運一定比去年好，只是第3季具挑戰，因外銷需求偏弱，美國原料價格下跌，導致市場客戶較無信心，不敢續買。
談到近期AI熱潮，他表示，100%持股的燁輝中國，目前供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，可說是五大伺服器運營商幕後推手，伺服器占燁輝中國產量5%，約合每月5000噸。
此外，燁輝也希望推動醫療產業相關抗菌抗病毒等高利基鋼鐵產品，目前外銷至新加坡和香港醫院的產品為環保抗菌風管；台灣方面，義大醫院微創手術中心，則使用燁輝的環保抗菌烤漆鋼板。
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