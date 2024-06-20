貝殼好室攜手閱悅闢數位閱讀場域 創現場租電子書體驗

「貝殼放大」攜手電子書閱讀器通路「熊老闆」旗下品牌「閱悅」，在位於大稻埕老房子的「貝殼好室BackerHouse」中，創立全台首家最齊全「閱悅電子閱讀器專門店」，匯集了市場上頂尖的電子閱讀器品牌，包括文石BOOX、皓擎MEEBOOK、樂天KOBO、凌網HyRead及讀墨Readmoo。

6月22日正式開幕當日將推出熱門商品限量現貨販售、購買指定商品贈送大稻埕限定設計款保溫杯、限定加價購，下午2:00-4:00逛店並於閱悅FB粉專按讚還能兌換糖葫蘆一支。

「貝殼好室BackerHouse」有台灣新創設計團隊的產品展示及咖啡輕食，現在結合閱悅電子閱讀體驗店中店，形成了文化加閱讀及設計的獨特品味空間。有別於熊老闆其他門店僅提供租賃回家體驗服務，在「閱悅電子閱讀專門店」能讓民眾現場租借店內體驗，親身感受最新款的電子閱讀器，發掘各款產品的獨特功能與優勢，即使不帶書出門，也能在古色古香的環境中享受現代化的閱讀樂趣。

「閱悅電子閱讀專門店」創辦人陳仰聖表示，這次現代閱讀方式與老宅概念的結合，為讀者締造多樣化且引人入勝的閱讀體驗，並推動閱讀風氣的發展。

貝殼放大執行長林大涵也表示，電子書閱讀器近三年來在群眾集資平台的表現亮眼，在貝殼放大所經營的挖貝平台，就創下超過總集資金額1億元、近萬人次響應的成績，因此非常期待透過這次與熊老闆旗下品牌「閱悅」的合作，在老屋空間裡讓更多人享受閱讀的樂趣、文化的魅力、知識的力量。

源自熊老闆的「閱悅」是台灣第一個電子閱讀類別垂直零售，不僅提供優選的電子閱讀器產品，更致力打造一個舒適、無壓力的體驗環境，並為消費者提供最完整的服務，確保消費者獲得最符合自身需求的閱讀器。

「閱悅」理解讀者在首次使用電子閱讀器時的操作疑慮，推出了電子閱讀器租賃服務，透過這項服務，讀者可以租賃喜愛的機型，經過多日使用後再決定是否購買，讓消費體驗更加輕鬆無憂，相關的租賃方案可以前往閱悅電子閱讀專門店官網。

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