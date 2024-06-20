快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

統一超徵才 儲備幹部年薪學士68萬起、碩士78萬起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超架構青銀跨世代創新招募管道，持續打造良善就業環境、推動企業永續發展。 統一超/提供
統一超架構青銀跨世代創新招募管道，持續打造良善就業環境、推動企業永續發展。 統一超/提供

統一超（2912）瞄準畢業季與二度就業市場徵才，架構青銀跨世代創新招募管道。統一超表示，為提供員工具市場競爭力的薪酬福利，商每年都會調整新進人員起薪，其中儲備幹部在培訓期的年薪如學士68萬起、碩士78萬起，後續依績效調薪加上相關福利搭配，年薪挑戰百萬元。

統一超表示，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同的培育活化方向，並進一步串聯內部人力互助平台，以「留心留才」、「適度分工」、「友善就業」、「創新思維」四大方針，持續打造良善就業環境、推動企業永續發展。

有鑑於人口老化加速影響，統一超商自2018年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，並從「省力化」、「適齡性」、「工作站」三大方向著手，例如將門市裝在乳品箱的進貨商品重量減半、提供放大鏡及櫃台內的減壓墊，與勞發署合作透過職務再設計提供適合中高齡夥伴的「樂齡學習計劃表」，更積極推動工作站營運模式，藉由每日例行性的適度分工，創造適合中高齡夥伴的工作環境。

目前統一超商聘用中高齡佔比更已高達將近30%，等於7-ELEVEN門市每4位夥伴就有一位為中高齡，佔比為超商通路最高。像是在屏東好棒門市工作的胡昭亮，經過重複學習與不斷請教同仁，逐漸跟上超商工作節奏，在櫃檯展現對顧客熱情活力一面，並運用自身人脈為門市創業績、穩固門市商圈熟客經營。另統一超商今年更創超商通路之先首推「中高齡行前訓專班」，將透過各地區就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，提升中高齡從業者的優勢價值。

針對少子化影響部分，統一超商自2020年起主動出擊，陸續深入校園投入「儲幹先修班」機制，透過實務課程、舉辦商業競賽及推動永續教育等三大面向，活化青年招募管道，讓學生在校時期即能多元接觸智慧零售實務與永續議題，與求職市場接軌，不僅提升學生專業度，更成功延伸品牌的共識與共鳴，鼓勵學生於學習後至統一超商門市實習，落實「畢業即就業」精神。

此外，統一超也不斷強化產學合作的深度與廣度，如今年5月舉辦的商業競賽更跨足其他關係企業，包含foodomo、統一資訊、統一速達、捷盟行銷等，讓學子在永續發展、人工智慧、電子商務、宅配服務及智慧物流等領域提出創新方案，成功激發了超過500位大學生的創新思維，獲獎的學生更有機會直接錄取統一超商儲備幹部/儲備人才培育計畫，或是推薦給關係企業優先錄用。

統一超不僅為各年齡層提供適合的工作機會，實現職場的世代共融，今年6月起更自建人力互助平台，提供統一超商集團各單位夥伴運用，活化人力資源。展望未來，將持續創新招募政策引領潮流，期望實現職場不同世代共融共好。

中高齡 統一超商

延伸閱讀

銀髮保單進化 80歲也能買

基隆安樂一期國宅設工作站推都更 6號基地已逾8成同意

超幸運！3-4月統一發票中獎清冊出爐 3位消費者花不到50元中千萬

7-ELEVEN倡議「世界環境日」規劃近百支減塑商品 響應「永續股長校園行動計畫」

相關新聞

批台塑進口俄煤資助其侵略烏克蘭 民團：獨裁幫兇

監督台塑越鋼聯盟、台灣跨國企業監察（TTNC Watch）今天在台塑股東會前召開記者會，揭露台塑進口俄羅斯煤炭，成為資助...

貝殼好室攜手閱悅闢數位閱讀場域 創現場租電子書體驗

「貝殼放大」攜手電子書閱讀器通路「熊老闆」旗下品牌「閱悅」，在位於大稻埕老房子的「貝殼好室BackerHouse」中，創...

永豐餘股東會／下半年展望審慎樂觀 配發現金股利0.9元

永豐餘（1907）20日舉辦股東會，承認去年財報並通過配發現金股利0.9元，並同時進行董事改選，永豐餘表示，去年度總體經...

統一超徵才 儲備幹部年薪學士68萬起、碩士78萬起

統一超（2912）瞄準畢業季與二度就業市場徵才，架構青銀跨世代創新招募管道。統一超表示，為提供員工具市場競爭力的薪酬福利...

台塑也要發展AI 董座林健男：將與輝達研發生成式AI在石化應用

台塑四寶股東會今日由台塑壓軸，董事長林健男致詞時先向股東致歉，因為去年受到石化產業市場競爭下，產業景氣陷入低迷，雖公司不...

永豐餘股東會／往綠色科技產業邁進 揚州廠加強垂直整合

永豐餘（1907）20日舉行股東會，由董事長劉慧瑾主持。總經理駱秉正表示，今年起在「智慧能源」及「循環經濟」為主軸下，永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。