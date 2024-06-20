永豐餘股東會／往綠色科技產業邁進 揚州廠加強垂直整合

永豐餘（1907）20日舉行股東會，由董事長劉慧瑾主持。總經理駱秉正表示，今年起在「智慧能源」及「循環經濟」為主軸下，永豐餘將以表後儲能為基礎，推動虛擬電廠以聚合並交易電力資源、微電網解決方案、綠電交易媒合等，逐步往氣候變遷解決方案的綠色科技產業邁進。

永豐餘股東會通過去年財報，去年合併營收738.67億，年減7.2%，主要受工紙需求疲弱、漿價波動的影響，歸屬於本公司業主之稅後獲利18.27億，每股盈餘1.1元，儘管面臨2023年大環境的多變考驗，但權益法投資關聯企業貢獻頗豐，如元太科技獲利貢獻投資利益約12.65億元、永豐金控挹注投控現金股利約8.57億元。

另永豐餘股東會此次改選4席董事和選任3席獨立董事，當選一般董事名單為葉惠青、駱秉正、王金山及黃俊傑，獨立董事則為黃廸熹、張懿云及胡均立，而劉慧瑾卸任董座一職後，將以顧問身分持續協助推動永豐餘數位轉型。

股東會上有小股東發言表示，中國大陸揚州紙廠連年虧損，績效明顯不如其他賺錢的轉投資，是否對該廠未來有具體改善計畫。對此，劉慧瑾表示，造紙行業受中國大陸疫後景氣的重大影響，不只永豐餘在揚州，其他的造紙行業在中國也都受到很大衝擊，且通膨、升息對企業經營都是很大挑戰，造紙業要在當地獲利有一定條件，像是景氣要好、採購要強、生產製造要很有效率，永豐餘持續在進行的是紙廠和紙器加強垂直整合，以增進規模經濟的益處。

展望後市，駱秉正也提到永豐餘未來將推動五大戰略方針強化競爭力，包括深化再生能源與能源管理、工業4.1及整合產業生態系統的建置、持續全循環經濟的發展、醣經濟下新材料的開發以及下世代新創公司之投資與孵化。

永豐餘將加速推動醣經濟，以「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」等策略方向投入研究發展，包含規劃大幅度的能源轉型，以生質能和再生能源為基礎的生產製造，如華紙（1905）計畫投入資本支出提高鍋爐效率，提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，預計2030年華紙花蓮廠綠能及再生能源占比將達到90％以上，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗，實踐自主減碳；材料方面，永豐餘將以造紙專業技術經驗為底，發展醣材料科學，研發可再生、低碳並環境友善的材料，延伸應用於紡織業中。

而隨著AI浪潮興起，人工智能演算日益進步，永豐餘將以進階式的數位化創新逐步AI化，在生產系統中導入智慧能源及智慧生產系統，同時亦將培養提升內部人員AI技術，深化推廣全自動虛擬量測系統等成功經驗到其他事業體，持續進行智慧製造及節能減碳的自動化、低碳化到智慧化的三軌轉型。