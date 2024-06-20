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台塑交棒啟動改選 林健男哽咽：突破困境，大家齊努力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。記者潘俊宏／攝影

台塑今天舉行股東會並進行董事改選，進行專業經理人交棒計畫，董事長林健男將轉任最高顧問，規劃由現任總經理郭文筆升任董事長兼任總經理。林健男致詞時表示，台塑持續提高差異化產品銷售比，努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。

林健男不看淡下半年業績，也致力降低大陸銷售比重，分散在其他國家，尤其多年前在德國、印度、越南等地成立駐外市場拓展小組，貼近客戶符合客戶需求，同時也致力創新研發及公司轉型，不論在AI、醫療、及各項差異化產品，希望股東們給予支持，大家一起努力。

台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。圖左為總經理郭文筆。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。圖左為總經理郭文筆。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男不看淡下半年業績。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男不看淡下半年業績。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男（左四）將進行專業經理人交棒計畫，轉任最高顧問，規劃由現任總經理郭文筆（左三）升任董事長兼任總經理。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男（左四）將進行專業經理人交棒計畫，轉任最高顧問，規劃由現任總經理郭文筆（左三）升任董事長兼任總經理。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男（右）致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。圖左為台塑總經理郭文筆。記者潘俊宏／攝影
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，董事長林健男（右）致詞時表示會努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。圖左為台塑總經理郭文筆。記者潘俊宏／攝影

台塑 股東會 董事長

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