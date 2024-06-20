台塑交棒啟動改選 林健男哽咽：突破困境，大家齊努力
台塑今天舉行股東會並進行董事改選，進行專業經理人交棒計畫，董事長林健男將轉任最高顧問，規劃由現任總經理郭文筆升任董事長兼任總經理。林健男致詞時表示，台塑持續提高差異化產品銷售比，努力突破艱困經營環境，一度哽咽要大家一起努力。
林健男不看淡下半年業績，也致力降低大陸銷售比重，分散在其他國家，尤其多年前在德國、印度、越南等地成立駐外市場拓展小組，貼近客戶符合客戶需求，同時也致力創新研發及公司轉型，不論在AI、醫療、及各項差異化產品，希望股東們給予支持，大家一起努力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言