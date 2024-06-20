央行軟打房建商不客氣 下半年8大百億案帶頭衝

住展最新市場調查指出，央行「打房」政策溫和，指標大案紛紛上場，下半年北台灣推估超過百億元案量的多達8個，包括南港區「調車場都更案」，文山區「元利四季莊園」、「潤隆萬芳路案」，中和區「大同新紀元」、「左岸明珠」、「皇翔堡可夢」，三重區「潤泰CITY PARK」，和桃園市中壢區的「宏普青塘園案」。

另外50億到100億元的則有文山區的「將捷木柵案」、大同區「宏國大道城A區」、萬華區「皇翔ASTER ONE」、信義區的「國美榕遇」，新店區「榮工廠都更案」、鶯歌區「新月鶯桃路案」，中壢區「誼駿興北一路案」、大園區「力璞水御」，香山區「宏道新竹帝寶9區2號」等。

這些新案中，以量體推估破千億元的台北市南港區調車場都更案最受矚目，基地超過萬坪，位置鄰近捷運昆陽站，興建結合商場、影城、飯店、商辦、住宅、市府公益設施的9棟大樓，住宅產品也會推出小宅規劃。

住展雜誌發言人陳炳辰認為，在聲勢話題、品牌建商加持下，單價有機會比起目前區域新案水平高一兩成。

其餘新案，台北市文山區三案，其中兩案超過百億元，訴求高樓層或周邊景觀，以及品牌特色，規劃戶數多，亦有小宅品項，且都將在文山區開出單坪三位數。

同樣預料開出每坪百萬元的還有萬華區的「皇翔ASTER ONE」，位於西門町商圈，鄰近新案已破區域新高。大同區「宏國大道城」系列案下半年推出大坪數高總價的A區，相較當前主流的小宅市場具挑戰性。

新北市推上百億元案量有三案都在中和區，已有具體規劃的為萬大線連城錦和站聯開宅，為大同公司活化資產系列，推出超過千戶的32層樓、18-50坪產品。

另兩個為位於捷運景平站生活圈的保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」，與水岸景觀路線的「左岸明珠」，各有條件，受到不少關注。

三重區潤泰建設的捷運三重站聯開案，採先建後售，早在市場上引發討論，將推出35層樓、28-73坪的商城共構垂直城市住宅。

桃園市指標案都在熱門地帶，分別位於青埔重劃區、捷運A20站生活圈，除了區域名氣度高以外，還有綠地與景觀價值，其中總銷來到百億元的宏普建設新案，就以青塘園為號召。新竹縣市持續見「新竹帝寶」系列案身影，超大基地每每推出就為指標不顯意外。

陳炳辰表示，6月央行的理監事會議結果有驚無險，雖然7月有新版囤房稅上路，8月為傳統民俗月淡季，但建商預期在下次央行會議前，有機會一路暢旺，因此積極推案。 北台灣2024下半年預推指標大案。資料來源／住展雜誌

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