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TOYOTA 成立第一個離島原廠據點 澎湖保修站開幕

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
TOYOTA澎湖保修站於6/19正式開幕。業者提供
TOYOTA澎湖保修站於6/19正式開幕。業者提供

生活步調加快、數位工具普及，「便利性」已成為消費者主要訴求。看準此趨勢，TOYOTA自2019年起推出全新的售後服務通路—「保修站」，採用社區型據點、在地好鄰居的概念，主打快速、便利的維修與保養服務。疫情期間，有鑒於消費者對外送及網購的依賴，便利性的需求迅速增長，TOYOTA更是加快腳步，持續拓展保修站，迄今已超過一百間站點。

TOYOTA於本島拓展服務版圖之際，也將目光轉向離島地區，以澎湖縣為例，過去TOYOTA與當地業者合作，由特約店家提供汽車保修服務，隨澎湖縣汽車數量逐年成長，島上市佔最高的TOYOTA車輛已超過六千台，為了能讓澎湖車主享受原廠服務，TOYOTA首度至離島設置服務據點，成立「澎湖保修站」，並於6月19日盛大開幕，其佔地近700坪，提供包含新車交車、維修保養和板金噴漆等全方位的車輛服務，為澎湖車主提供最值得信賴的一站式原廠服務。

和泰車表示，澎湖保修站是業界首創的離島原廠據點，體現了TOYOTA對顧客服務的重視，此外，TOYOTA亦落實企業社會責任，由在地經銷商—高都汽車，與澎湖海事學校簽署「產學合作備忘錄」，提供在校學生專業的汽修培訓課程與實務施作機會，期望透過緊密的產學合作，為澎湖地區培育更多優秀的汽車專業人才。

消費 澎湖 產學合作

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