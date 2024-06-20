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淨零+管理 商研院首次推出「IPAS X RSG」雙成長課程

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助企業推動淨零碳排與敏捷管理理念，商研院將首次辦理「IPAS淨零永續X RSG敏捷管理」雙成長課程，訴求可同時掌握淨零與敏捷管理技能之外，更可透過培訓、檢定的雙重檢核機制，儲備產業淨零轉型的人才。即日起開放報名，考試合核可取得由經濟部所頒發、教育部認可證照。

商研院指出，IPAS考證提供三種方案供學員選擇，包括，【IPAS淨零永續X RSG敏捷管理雙成長課程】內容包括：一日實體讀書會(涵蓋考科重點解析、考試戰略分析以及課後回測與討論)、IPAS淨零碳規劃管理師能力鑑定兩科報名費、IPAS淨零碳規劃管理師讀書會交流社群、ESG數位工具完整版操作說明與體驗三個月，以及即將於11月1日至3日舉辦的＜RSG台北Scrum敏捷聚會＞三日活動票券。另有【IPAS能力鑑定報考2科】，以及【IPAS能力鑑定報考1科】。

商研院表示，「IPAS淨零永續X RSG敏捷管理」雙成長課程已開放報名，另享報名費團報優惠，更多資訊請至報名網址：https://cdriview.cdri.org.tw/portal/10。或可洽詢電話：07-222-3999#101。

教育部 社群 經濟部

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