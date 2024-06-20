租屋族苦！房租漲幅創28年新高 高雄房東一次漲4千

根據行政院主計總處統計，全台5月房租指數年增率衝上2.6%，創28年來最大漲幅。觀察南部地區，包含台南、高雄、嘉義、屏東等縣市，從2022年開始，全年房租指數年增率已連續2年超過2%，年增幅度更超越北部地區，而今年5月，南部房租指數年增率更攀升至2.53%，創下近11年來新高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部地區房租指數持續創高，主要受多方因素影響。隨著電價、物價雙漲、房貸利率連五升，一波波增加房東的持有成本，加上近年南二都受惠產業建設議題，帶動房價漲勢快又猛，購屋成本大增，更使得房東透過提高租金，來彌補成本壓力。

李家妮指出，房租年增率上升，除了代表房租成本增加，對租屋族生活產生影響，也反映出租屋市場的供需狀況，尤其在科技產業發展蓬勃的高雄及台南市，吸引就業人口移入，也推高了租屋需求，市場熱度高，相對有利維持租金水位，也讓房東更有底氣漲租，囤房稅2.0即將上路，擁有多房的包租公成本再升壓，未來恐也將轉嫁在租金上。

高雄市今年就已出現幾筆漲租案例，根據台灣房屋彙整內政部實價租賃資料，包括楠梓區、左營區、三民區及前鎮區，就有房東今年房租收得比去年還貴，每月租金調漲約1~2千元，其中還不乏有續約租客被漲租，而位於豪宅特區住宅物件，月租調漲金額也更明顯，美術館特區就有房東月租一次調漲了4千元，換算一年租金就得多負擔近5萬元。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，雖然近期央行沒有再度升息，但過去兩年的房貸利息漲聲連連，房東把持有成本、稅賦、利息轉嫁在租客上，也是常見的狀況。

高雄目前房價正處於高檔，這也讓部分租屋族更無力開除房東轉租為買，只能配合接受漲租的事實或選擇改租較便宜的物件，尤其在產業園區、市區地段或具建設紅利的商圈，租金漲幅也會更明顯。

劉沛緹說，一般來說續租客、長租客，對房東而言收租穩定，加上原始契約約定，其實較少會有漲租情形，然而除了受大環境因素，因目前住宅維修成本仍高，如有重新翻修、換新家電傢俱來吸客，也會轉嫁在租金上。

不過，以一般同類型物件，如租金偏離商圈行情太多，也可能因小失大流失租客，因此市場上其實也有很多佛系房東選擇不漲租，共體時艱也穩定客源。 高雄市2024年房租調漲案例。資料來源／台灣房屋

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