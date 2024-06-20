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台塑股東會／董座林健男：將與 NVIDIA 共同研發生成式AI石化應用

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑董事長林健男。記者謝柏宏/攝影
台塑董事長林健男。記者謝柏宏/攝影

台塑（1301）20日召開股東常會，董事長林健男表示，台塑將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，希望讓工廠順利運轉並維持高稼動率。

林健男表示，2023年由於美歐為抑制高通膨持續升息、美中貿易戰，且中國大陸經濟復甦不如預期，全球需求萎縮，經濟成長動能下滑，加上石化同業不斷擴充產能，市場嚴重供過於求，低價競爭，致使石化業景氣陷入前所未有的低迷。

雖然台塑全體同仁不斷應用AI及創新研發，力求轉型，不過，還是不敵大環境惡化的衝擊，去年業績表現不好，公司將持續努力，相信今年的業績會比去年好。

林健男指出，台塑正積極投入創新研發及公司轉型，在AI及量子計算方面，近年來在王總裁的領導下，目前已完成241案，下半年將持續進行187案，預估每年效益11.7億元，台塑運用量子計算，已開發VCM製程用抑制劑，大幅縮短約90%的研發時間。

此外，台塑也與客戶策略結盟，共同開發，並積極投入關鍵技術研發共計138案，朝科技與醫療產業轉型發展，已申請近百件專利，預估投資金額6億元，年效益9億元。

這些開發項目包括開發單一PP材質全回收「8合1穿著系統」，榮獲德國2024年度iF設計獎；以及運用雙離子抗沾黏技術，擴大在醫療衛生產業之應用，成功開發抗菌導尿管，除能降低尿道感染，拔管時也較無痛感；另開發新型細胞培養器皿，細胞增殖數量可大幅增加，加速療程進行，有助於癌症等重症病患之治愈率，造福全球病患。

林健男指出，台塑也利用仁武廠設立的實驗室，自產氫氣，發展清潔能源及應用。

林健男也說明台塑在半導體產業鏈的布局，包括：

1，台塑勝高公司12吋新廠即將投產，有助轉投資收益。

2，台塑德山公司目前電子級IPA品質為世界第一，已廣泛使用在半導體的先進製程。

3，台塑大金公司已完成電子級氫氟酸大發廠擴建，為國內護國群山等半導體先進製程的主要供應商。

4，因本公司擁有半導體製程用的化學品原料，已評估發展半導體級的化學品與氣體。

5，台塑評估投入電子級化學品回收再利用。

林健男最後指出，除了各項提高經營績效的轉型策略，台塑也將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，加上在全體同仁的努力下，讓工廠順利運轉並維持高稼動率。

半導體 台塑

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