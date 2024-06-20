天龍國老旅館9.2億高價轉手 房仲：建商看中這點

實價揭露，北市大安區「安和精品旅館」，近期以總價約9.2億元出售，資料顯示，買家為開發商。大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，該案鄰近捷運信義安和站，具地段優勢，有都更前景，應是建商以略高於市場行情買下主因。

台北地政雲揭露，大安區安和路一段上的「安和精品旅館」，屋齡約39年，建物坪數共約611坪，土地約114坪，2月底時以總價9億1,889萬元成交。謄本資料顯示，買方為開發商以私法人名義買下。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案為安和路一段門牌，周邊鄰近捷運信義安和站，若以建物、土地坪數推估，此宗交易建物一坪150萬元、土地單價約806萬元。

他表示，目前周邊此類物件建物一坪約落在130~140萬元，土地則約700萬元上下，以此觀察此宗交易稍高於行情。

不過此案所有權完整，土地也有百餘坪，且土地分區為住四之一，容積率約400%上下，頗具改建前景，而北市蛋黃區開發素地稀缺，加上區域新案單價可達200~250萬元，讓買方願以稍高行情入手。

賴志昶指出，旅館交易高峰為COVID-19期間，當時受疫情重挫，紛紛傳出新舊旅館求售或自行都更，惟待疫情趨緩，國內景氣復甦，觀察近年來北市旅館交易僅3筆，其中除此案外，還包含約5.4億成交的「台北綠蒂大飯店」、約2.6億成交的「西門日記六福館」等。

他表示，旅館對買方而言，短期能提供現金流，且由於所有權完整，加上多位處精華地段，都更效益驚人，屬於「進可攻、退可守」的長期置產物件，頗受投資方青睞。 資料來源／住商不動產

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