中鋼代理董座王錫欽：深化 AI 技術於各生產製程環節的應用

中鋼（2002）6月19日召開2024年股東常會，代理董事長王錫欽表示，面對未來挑戰，中鋼將持續精進經營體質與營運韌性，推動產品組合高值化、探索低碳先進冶煉技術、擬定最適產量，以及深化AI技術於各生產製程環節的應用等重要工作，朝打造成為專、精、強的智慧精緻鋼廠的目標邁進，同時也秉持「下游好，客戶好，中鋼更好」的理念，透過以大帶小模式攜手台灣鋼鐵產業供應鏈往低碳轉型之路，穩健踏實前行。

展望今年，世界鋼鐵協會預測全球鋼鐵需求將達17.93億公噸，較去年成長1.7%，另OECD也預估今年全球經濟成長率將達3.1%，經濟溫和復甦態勢已定，隨著全球製造業穩步復甦，用鋼需求重回成長軌道，下半年鋼市景氣可望優於上半年，且全年也預計優於去年。

中鋼2024年股東常會通過營業報告書、財務報告承認案，2023年中鋼個體稅後淨利17億元，每股盈餘0.11元，通過配發特別股股息1.4元及普通股紅利每股現金0.35元。面對2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼將貫徹「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，積極落實數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型，並攜手下游共同打造低碳鋼鐵供應鏈，提升國際競爭力，持續締造營運佳績，以感謝股東們的支持與信任。

王錫欽在股東會中表示，去年受高通膨、高利率、中國大陸疫後經濟疲軟、俄烏戰爭、以哈衝突，以及地緣政治風險等影響，全球經濟成長放緩，而中鋼面對鋼市需求連帶大幅縮減及企業經營環境更加艱困之下，啟動多元因應方案，不僅竭盡所能降減成本，也戮力提升精緻鋼品與高品級產品銷售配比，中鋼去年成功開發14項精緻鋼品，累計精緻鋼品銷售量約58.29萬公噸，銷售量占比提升至8.05%。

王錫欽說，在全體同仁努力拚搏下，2023年獲利轉虧為盈，合併營收3,633.26億元，合併稅前淨利45.9億元；其中，第4季營業利益率在亞洲一級鋼廠排名第3，EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利率)更排名第2，僅次於日本製鐵。

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