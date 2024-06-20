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新北擁四紅利 建構AI基礎城

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
新北市掌握「產業群聚」、「土地彈性」、「人才充沛」及「綠電協調」四大AI產業發展關鍵紅利，將建構新北AI基礎城，共創經濟新局。 新北市政府經發局／提供
新北市掌握「產業群聚」、「土地彈性」、「人才充沛」及「綠電協調」四大AI產業發展關鍵紅利，將建構新北AI基礎城，共創經濟新局。 新北市政府經發局／提供

新北市政府經發局長何怡明昨（19）日在市政會議專題報告「1234智慧經發式．2024榮耀新北市」，說明近年產業推動成果，靈活運用「四大智慧經發式」促進產業發展。此外，新北更掌握「產業群聚」、「土地彈性」、「人才充沛」及「綠電協調」四大AI 產業發展關鍵紅利，將建構新北AI基礎城，共創經濟新局。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有包含鴻海（2317）、新漢、研揚、微星等26家AI上下游關鍵廠商，以及全台近四分之一製造、資通訊等核心產業群聚新北，以中和、新店為引擎，驅動全市成為AI基礎城。新北市穩健、安商的經濟環境，在AI浪潮下已為智慧城市發展打下堅實基礎，未來將繼續強化支持產業，提供更多創新服務和就業機會。

何怡明說，除關鍵企業投資新北市形成產業群聚，市府短期以推動板橋、林口科技城為目標，鏈結AI及半導體產業進駐。中長期續推新店寶高、汐止及整體開發區，以智慧科技為核心技術，達跨產業、跨域協作的前瞻智慧發展。為達留才目標，經發局跨局處整合鏈結北台24所大專院校推動國際專才媒合，其中新北市13所如淡江、輔仁等皆有AI專業系所。在綠電、穩電議題，新北市首創企業碳健檢，協助綠電與資源協調，從發電到輸電確保電力供應穩定。

經發局強調，將繼續努力與企業共劃智慧城市未來，並持續推動「招商一條龍」、「雙電力‧雙軸轉型」、「三多力」及「龍市吉」等四大智慧經發式，讓大企業、中小企業、商業店家百工百業興盛，龍5春吉（都有餘錢），共同繁榮新北市經濟。（新北市政府經發局廣告）

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