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亞泥環保水泥專用船 啟航

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥和裕民航運聯手打造環保水泥專用船「亞泥九號」首航。亞泥總經理李坤炎（左二）、花蓮港務分公司港務長林清富（中）、裕民航運副總經理吳巨聖（右二）合影。 亞泥／提供
亞泥和裕民航運聯手打造環保水泥專用船「亞泥九號」首航。亞泥總經理李坤炎（左二）、花蓮港務分公司港務長林清富（中）、裕民航運副總經理吳巨聖（右二）合影。 亞泥／提供

亞洲水泥（1102）和裕民航運昨（19）日共同舉行環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement No. 9）首航儀式。「亞泥九號」未來將負責把亞泥花蓮廠生產的散裝水泥，運送到台灣各大港口，滿足國內市場需求。

亞泥總經理李坤炎表示，新船啟用不僅提升水泥產品的運輸能力，還大幅降低航行過程中的碳排放，兌現集團對環保的承諾。裕民副總經理吳巨聖說，「亞泥九號」加入，除提高船隊運輸效率，更展現裕民在綠色航運的努力和成就。

「亞泥九號」船長114.99公尺，船寬15.8公尺，載重噸7,750公噸，是裕民繼「亞泥六號」之後、相隔20多年興建的水泥專用船，主要任務取代退役的「亞泥一號」。「亞泥一號」建造於1980年，是裕民成立後的第一艘自有船舶，也是船隊第一艘水泥專用船。「亞泥九號」加入後，總運力達72艘，總載重噸位884萬噸。

「亞泥九號」船艏採X-Bow流線設計，降低阻力。航行安全方面，配備FURUNO先進的導航系統AR Navigation System，提供準確的導航信息，安裝裕民開發的FSM （Fleet Safety Management）系統，即時顯示船舶位置和安全警示，有效管理船舶安全。

水泥裝卸機方面，採用亞泥研發的電控系統，強化自動化操作和後續維護保養；動力系統配備符合IMO Tier II標準的Wartsila 6L32主機，搭載可變螺距螺槳，提高船舶操縱性和動力效率。船上還配置軸發電機和岸電系統，減少燃油、降低碳排放、縮短卸貨時程，提高能源使用效率。

亞泥和裕民致力於低碳轉型，邁向2050年淨零排放。亞泥透過設定科學減碳目標、落實循環經濟，推出可減低18%碳排的墁砌水泥、減低12%碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低50%碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。

裕民則推動船隊環保轉型，目前船隊總噸位數中有94%屬於環保船，遠高於市場平均的37%，船齡平均6.4年，遠低於散裝船市場平均12.2年。裕民也掌握AI科技，導入數位工具，啟動企業轉型，確保保持領先優勢。

亞泥 環保 裕民

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