福華飯店改裝2026秀新貌 接軌萬豪體系 擬斥資數十億元「改頭換面」

台北福華大飯店昨（19）日舉行40周年慶，董事長廖瑞遠表示，決定斥資數十億元進行內部改裝，明年2月將閉館大動工，2026年將以新品牌「台北福華大飯店傲途格精選」登場。

台北福華已與萬豪國際集團飯店簽約，將成為台灣首家萬豪國際集團旗下 「傲途格精選酒店」。台北福華1984成立，廖瑞遠指出，台北福華有自己的DNA，加上建築結構很健康，為全方位接軌萬豪體系，決定斥巨資積極從硬體升級轉型。

廖瑞遠表示，將於明年2月進行內部改裝，未來新飯店提供約600間客房、中餐廳、24小時全天候異國料理餐廳、多功能Ideas Lab創新商務會議中心與游泳池等豐富設施，積極搶攻國際客與大型商務會展市場。

台北福華昨天以「蛻變的福華」為主軸舉辦40周年慶祝酒會，超過500位海內外人士參加，包括台北市長蔣萬安等人，並首度公開將於2026年亮相的內部格局，廖瑞遠強調，將秉持創辦人初心，持續走在時代尖端，開創充滿故事性的新篇章。

廖瑞遠同時分享家族故事，福華創辦人廖欽福是佃農之子，白手起家，創業有成後買下兒時牧牛的土地，經過多年努力，終於完成「蓋一家一流的觀光旅館來服務社會」的夢想，飯店英文「HOWARD」其實來自「福華」台語直譯， 40年來，台北福華致力於細緻的款待，也期許能將此福氣回饋給社會。

他說，廖家成員都希望台北福華的品牌保留，選擇攜手萬豪國際集團，引進旗下高端的「傲途格精選酒店（The Howard Taipei，Autograph Collection）」品牌，預計2026年中完工，搶攻國際大型商務會展市場。

福華未來會有現代的風格，硬體元素如紅木家具等也會融入；另外，台北福華服務超過10年的員工有四成以上，工作人員非常有經驗，改裝後所有的人力會保留。

針對人力規劃，他指出，目前朝兩個方向前進，首先讓員工進入萬豪集團學習，為未來合作打底；其次，福華在全台還有八間飯店，員工也會支援各地福華，目前全球觀光業人力短缺，福華不會有裁員的問題。

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