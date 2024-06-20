快訊

熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

福華飯店改裝2026秀新貌 接軌萬豪體系 擬斥資數十億元「改頭換面」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台北福華大飯店董事長廖瑞遠。 記者黃淑惠／攝影
台北福華大飯店董事長廖瑞遠。 記者黃淑惠／攝影

台北福華大飯店昨（19）日舉行40周年慶，董事長廖瑞遠表示，決定斥資數十億元進行內部改裝，明年2月將閉館大動工，2026年將以新品牌「台北福華大飯店傲途格精選」登場。

台北福華已與萬豪國際集團飯店簽約，將成為台灣首家萬豪國際集團旗下 「傲途格精選酒店」。台北福華1984成立，廖瑞遠指出，台北福華有自己的DNA，加上建築結構很健康，為全方位接軌萬豪體系，決定斥巨資積極從硬體升級轉型。

廖瑞遠表示，將於明年2月進行內部改裝，未來新飯店提供約600間客房、中餐廳、24小時全天候異國料理餐廳、多功能Ideas Lab創新商務會議中心與游泳池等豐富設施，積極搶攻國際客與大型商務會展市場。

台北福華昨天以「蛻變的福華」為主軸舉辦40周年慶祝酒會，超過500位海內外人士參加，包括台北市長蔣萬安等人，並首度公開將於2026年亮相的內部格局，廖瑞遠強調，將秉持創辦人初心，持續走在時代尖端，開創充滿故事性的新篇章。

廖瑞遠同時分享家族故事，福華創辦人廖欽福是佃農之子，白手起家，創業有成後買下兒時牧牛的土地，經過多年努力，終於完成「蓋一家一流的觀光旅館來服務社會」的夢想，飯店英文「HOWARD」其實來自「福華」台語直譯， 40年來，台北福華致力於細緻的款待，也期許能將此福氣回饋給社會。

他說，廖家成員都希望台北福華的品牌保留，選擇攜手萬豪國際集團，引進旗下高端的「傲途格精選酒店（The Howard Taipei，Autograph Collection）」品牌，預計2026年中完工，搶攻國際大型商務會展市場。

福華未來會有現代的風格，硬體元素如紅木家具等也會融入；另外，台北福華服務超過10年的員工有四成以上，工作人員非常有經驗，改裝後所有的人力會保留。

針對人力規劃，他指出，目前朝兩個方向前進，首先讓員工進入萬豪集團學習，為未來合作打底；其次，福華在全台還有八間飯店，員工也會支援各地福華，目前全球觀光業人力短缺，福華不會有裁員的問題。

周年慶 觀光

延伸閱讀

福華慶祝40周年 代表台灣文化的五星飯店2026登場

基礎房務月薪難高於4萬…旅宿業缺工嚴重 桃園業界、學者提解方

旅宿業人力缺額達3成 桃園向壯世代招手「薪資上看6萬」

EROS脫了露猛肌！愛慕者跟蹤當場DIY

相關新聞

中鋼：下半年鋼市轉好 陸鋼鐵生產過剩已逐步緩解

中鋼昨（19）日股東會，代理董事長王錫欽表示，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，但目前情況已經逐步緩解...

福華飯店改裝2026秀新貌 接軌萬豪體系 擬斥資數十億元「改頭換面」

台北福華大飯店昨（19）日舉行40周年慶，董事長廖瑞遠表示，決定斥資數十億元進行內部改裝，明年2月將閉館大動工，2026...

福華飯店第三代操刀 融入在地元素

福華飯店集團由第三代成員廖瑞遠接任台北福華大飯店董事長，他笑稱「疫情改變了他的人生」。選擇接下台北福華成立40年的改裝重...

亞泥環保水泥專用船 啟航

亞洲水泥和裕民航運昨（19）日共同舉行環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement No. 9）首航儀式。「亞泥九...

新北擁四紅利 建構AI基礎城

新北市政府經發局長何怡明昨（19）日在市政會議專題報告「1234智慧經發式．2024榮耀新北市」，說明近年產業推動成果，...

智慧經營／氫豐綠能董事長李鈞函 跨足氫能 多路進擊

氫能發展將在能源轉型中扮演關鍵角色，而身為全台第一個氫燃料電池商業化生產商的氫豐綠能董事長李鈞函，歷經兩次創業競賽轉折，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。